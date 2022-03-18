На Одещині затримали зрадника, який "здавав" важливу інформацію окупантам

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На Одещині викрили зрадника, який передавав окупантам інформацію про військові об’єкти України — про це повідомляє кіберполіція України.

31-річний житель смт Сергіївка через месенджер передавав російським військовим інформацію про місцезнаходження різних стратегічних об’єктів в регіонах держави.

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За місцем проживання зловмисника правоохоронці провели обшук та вилучили мобільні телефони, ноутбуки та жорсткий диск. На вилученій техніці виявили докази причетності до злочинної діяльності — скріншоти, фото об’єктів військової інфраструктури та листування з окупантами.

Слідчі Білгород-Дністровського відділку поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України".

Кіберполіція закликала українців повідомляти правоохоронні органи про пропозиції співпраці на користь окупанта.

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Війна в Україні 18 березня