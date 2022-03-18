На Одещині затримали зрадника, який "здавав" важливу інформацію окупантам

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На Одещині викрили зрадника, який передавав окупантам інформацію про військові об’єкти України — про це повідомляє кіберполіція України.
31-річний житель смт Сергіївка через месенджер передавав російським військовим інформацію про місцезнаходження різних стратегічних об’єктів в регіонах держави.
За місцем проживання зловмисника правоохоронці провели обшук та вилучили мобільні телефони, ноутбуки та жорсткий диск. На вилученій техніці виявили докази причетності до злочинної діяльності — скріншоти, фото об’єктів військової інфраструктури та листування з окупантами.
Слідчі Білгород-Дністровського відділку поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України".
Кіберполіція закликала українців повідомляти правоохоронні органи про пропозиції співпраці на користь окупанта.
Війна в Україні 18 березня
- У кількох містах України сьогодні вранці були чутні вибухи.
- Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. За його словами, РФ намагається залучити до війни найманців з інших країн. ЗСУ взяли в полон нових російських окупантів. Багато хто з них відмовляється повертатися до РФ, а деяких там взагалі вважають уже мертвими.
- Російські окупанти зазнають втрат у війні проти України. Їх знищують як у повітрі, так і на землі. Винищувачі провели в небі кілька повітряних боїв, вразили дві повітряні цілі, попередньо – винищувач і штурмовик ворога.
- Збройні Сили України ліквідували російського окупанта, який у 2014 році керував обстрілом колони українських воїнів під Іловайськом. Йдеться про Сергія Сухарєва.
- Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький повідомив про попереднє узгодження гуманітарних коридорів на території Сумської області, а також анонсував доставку гуманітарної допомоги до області за підтримки ООН.