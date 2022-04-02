Российский вертолет раскололся надвое от британского ПЗРК Starstreak – СМИ

ВСУ уничтожили вражескую технику / Фото: Коллаж: Сегодня

ВСУ впервые сбили российский вертолет из современного портативного ракетного комплекса Британии Starstreak. Об этом пишет издание The Times.

В Луганской области высокоскоростной снаряд Starstreak поражающий тремя кинетическими дротиками в воздухе разбил Ми-28Н.

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На видео показано как вольфрамовые дротики отрезали хвост российскому вертолету.

Напомним, Украине Британия передала партию переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak 27 марта.

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Часть украинских военнослужащих уже прошла обучение, а первые ЗРК Starstreak, которые предназначены для ликвидации низколетящей вражеской авиации, в данный момент развертываются для боевого применения.

Что такое Starstreak

ПЗРК StarStreak – "младшая" разработка Stinger. Комплекс имеет интересные особенности и высокие тактико-технические характеристики. В частности, вместо традиционной осколочно-фугасной боевой части используется три кинетических вольфрамовых субэлемента, каждый из которых имеет свою осколочную боевую часть, что увеличивает вероятность успешного поражения цели.

Конструкция позволяет разогнать суббоеприпасы до скорости около 3500 км/ч, что нивелирует любые противоракетные маневры противника. Starstreak могут поражать воздушные цели на высоте до 5000 метров.

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Трофеи ВСУ