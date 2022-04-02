Российский вертолет раскололся надвое от британского ПЗРК Starstreak – СМИ

ВСУ уничтожили вражескую технику / Фото: Коллаж: Сегодня
ВСУ впервые сбили российский вертолет из современного портативного ракетного комплекса Британии Starstreak. Об этом пишет издание The Times.
В Луганской области высокоскоростной снаряд Starstreak поражающий тремя кинетическими дротиками в воздухе разбил Ми-28Н.
На видео показано как вольфрамовые дротики отрезали хвост российскому вертолету.
Напомним, Украине Британия передала партию переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak 27 марта.
Часть украинских военнослужащих уже прошла обучение, а первые ЗРК Starstreak, которые предназначены для ликвидации низколетящей вражеской авиации, в данный момент развертываются для боевого применения.
Что такое Starstreak
ПЗРК StarStreak – "младшая" разработка Stinger. Комплекс имеет интересные особенности и высокие тактико-технические характеристики. В частности, вместо традиционной осколочно-фугасной боевой части используется три кинетических вольфрамовых субэлемента, каждый из которых имеет свою осколочную боевую часть, что увеличивает вероятность успешного поражения цели.
Конструкция позволяет разогнать суббоеприпасы до скорости около 3500 км/ч, что нивелирует любые противоракетные маневры противника. Starstreak могут поражать воздушные цели на высоте до 5000 метров.
Трофеи ВСУ
- 2 апреля в Херсонской области украинские военные с помощью американского РК Javelin уничтожили российский танк.
- 19 марта в Бучанском районе, подразделениями ПВО Сухопутных войск Украины сбит вражеский боевой вертолет К-52.
- С начала войны РФ против Украины оккупанты потеряли огромное количество техники и около 17 800 человек личного состава. За прошлые сутки, 1 апреля, ВСУ уничтожили 631 вражеский танк.
- 31 марта в Киевской области бойцы терробороны уничтожили пять единиц российской военной техники вместе с экипажами.
- Кроме того, украинские военные 128 отдельной горно-штурмовой бригады уничтожили новейший вертолет оккупантов Ка-52 (Аллигатор) стоимостью более 16 миллионов долларов.
- В Полтавской области часть техники, которую отобрали у российских военных, уже отремонтирована и передана ВСУ.
- Согласно официальным данным Минобороны Украины, по состоянию на утро 19 марта, ВСУ уничтожили 95 самолетов и 115 вертолетов противника.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские самолеты попросту начали бояться пересекать украинскую границу, потому что на базу после такого полета возвращаются далеко не все.
- Практически ежедневно наши защитники сбивают несколько вражеских летательных аппаратов. Иногда берут в плен российских летчиков. 7 марта был пойман пилот сбитого под Харьковом российского самолета. Им оказался заместитель командира авиационного полка, дислоцировавшегося в Воронеже.