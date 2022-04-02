Російський гелікоптер розколовся надвоє від британського ПЗРК Starstreak – ЗМІ

ЗСУ знищили ворожу техніку / Фото: Колаж: Сьогодні

ЗСУ вперше збили російський вертоліт із сучасного портативного ракетного комплексу Британії Starstreak. Про це пише видання The Times.

У Луганській області високошвидкісний снаряд Starstreak, що вражає трьома кінетичними дротиками в повітрі, розбив Мі-28Н.

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На відео показано як вольфрамові дротики відрізали хвіст російському гелікоптеру.

Нагадаємо, Україні Британія передала партію переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak 27 березня

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Частина українських військовослужбовців вже пройшла навчання, а перші ЗРК Starstreak, призначені для ліквідації ворожої авіації, що низько летить, в даний момент розгортаються для бойового застосування.

Що таке Starstreak

ПЗРК StarStreak – "молодша" технологія Stinger. Комплекс має цікаві особливості та високі тактико-технічні характеристики. Зокрема, замість традиційної осколково-фугасної бойової частини використовується три кінетичні вольфрамові субелементи, кожен з яких має свою осколкову бойову частину, що збільшує ймовірність успішного ураження мети.

Конструкція дозволяє розігнати суббоєприпаси до швидкості близько 3500 км/год, що нівелює будь-які протиракетні маневри супротивника. Starstreak може вражати повітряні цілі на висоті до 5000 метрів.

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