Російський гелікоптер розколовся надвоє від британського ПЗРК Starstreak – ЗМІ

ЗСУ знищили ворожу техніку / Фото: Колаж: Сьогодні
ЗСУ вперше збили російський вертоліт із сучасного портативного ракетного комплексу Британії Starstreak. Про це пише видання The Times.
У Луганській області високошвидкісний снаряд Starstreak, що вражає трьома кінетичними дротиками в повітрі, розбив Мі-28Н.
На відео показано як вольфрамові дротики відрізали хвіст російському гелікоптеру.
Нагадаємо, Україні Британія передала партію переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak 27 березня
Частина українських військовослужбовців вже пройшла навчання, а перші ЗРК Starstreak, призначені для ліквідації ворожої авіації, що низько летить, в даний момент розгортаються для бойового застосування.
Що таке Starstreak
ПЗРК StarStreak – "молодша" технологія Stinger. Комплекс має цікаві особливості та високі тактико-технічні характеристики. Зокрема, замість традиційної осколково-фугасної бойової частини використовується три кінетичні вольфрамові субелементи, кожен з яких має свою осколкову бойову частину, що збільшує ймовірність успішного ураження мети.
Конструкція дозволяє розігнати суббоєприпаси до швидкості близько 3500 км/год, що нівелює будь-які протиракетні маневри супротивника. Starstreak може вражати повітряні цілі на висоті до 5000 метрів.
Трофеї ЗСУ
- 2 квітня у Херсонській області українські військові за допомогою американського РК Javelin знищили російський танк.
- 19 березня у Бучанському районі, підрозділами ППО Сухопутних військ України збитий ворожий бойовий вертоліт К-52 .
- З початку війни РФ проти України окупанти втратили величезну кількість техніки та близько 17 800 осіб особового складу. Минулої доби, 1 квітня, ЗСУ знищили 631 ворожий танк.
- 31 березня у Київській області бійці тероборони знищили п'ять одиниць російської військової техніки разом із екіпажами.
- Окрім того, українські військові 128 окремої гірничо-штурмової бригади. знищили найновіший вертоліт окупантів Ка-52 (Алігатор) вартістю понад 16 мільйонів доларів.
- У Полтавській області частина техніки, яку відібрали у російських військових , вже відремонтовано та передано ЗСУ.
- Згідно з офіційними даними Міноборони України, станом на ранок 19 березня, ЗСУ знищили 95 літаків та 115 вертольотів противника.
- Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські літаки просто почали боятися перетинати український кордон, бо на базу після такого польоту повертаються далеко не всі.
- Майже щодня наші захисники збивають кілька ворожих літальних апаратів. Іноді беруть у полон російських льотчиків. 7 березня був спійманий пілот збитого під Харковом російського літака . Ним виявився заступник командира авіаційного полку, що дислокувався у Воронежі.