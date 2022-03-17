Российская пропаганда запустила очередной позорный фейк об ВСУ

Оккупанты продолжают распространять фейки/Фото: коллаж: "Сегодня"
Российская пропаганда продолжает распространять фейкио Вооруженных Силах Украины. СМИ оккупантов "РИА-Новости" распространили новость о том, что "Народная милиция ДНР" якобы получила ноутбук украинских военных с информацией о целях ударов в Донецке.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
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По информации пропагандистов, военные ВСУ якобы нанесут удары по Дому Правительства, радиотелецентру и военкомату в Донецке.
"И все выглядело бы правдоподобно, если бы оккупанты добавили немного "мозгов" к этому фейку. В демонстрируемом ими фото якобы с компьютера украинских военных слово "об'єкти" написано с русским "э", — говорится в сообщении.
Ситуация в Украине вчера
- Генеральный штаб ВСУ отчитался о военной обстановке в Украине по состоянию на 16 марта – это двадцать первые сутки противостояния Украины российскому вторжению.
- Российские кафиры продолжают наступательную операцию против Украины. Задания по разгрому ВС Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и другие противник не выполнил. Оккупант остановлен на Николаевском направлении.
- Ночью против 16 марта российские кафиры обстреляли с корабля ракетами украинское побережье близ села Тузлы в Одесской области.
- В Борисполе простились с полковником, погибшим в бою в Луганской области.
- За 20 дней российского вторжения силы обороны Украины ликвидировали 10 человек из состава высшего командования российских войск.
- Восстановление Украины после войны будет стоить более 560 млрд долларов, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.