Российская пропаганда запустила очередной позорный фейк об ВСУ

Оккупанты продолжают распространять фейки/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российская пропаганда продолжает распространять фейкио Вооруженных Силах Украины. СМИ оккупантов "РИА-Новости" распространили новость о том, что "Народная милиция ДНР" якобы получила ноутбук украинских военных с информацией о целях ударов в Донецке.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

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По информации пропагандистов, военные ВСУ якобы нанесут удары по Дому Правительства, радиотелецентру и военкомату в Донецке.

"И все выглядело бы правдоподобно, если бы оккупанты добавили немного "мозгов" к этому фейку. В демонстрируемом ими фото якобы с компьютера украинских военных слово "об'єкти" написано с русским "э", — говорится в сообщении.

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