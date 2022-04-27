Оккупанты превратили Мариуполь в гетто: передвижение по справкам, а въезд в город закрыт

В Мариуполе оккупанты проводят зачистки / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мариуполе российские оккупанты запретили въезд в город даже со стороны Новоазовска, кроме того, ограничено передвижение внутри города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, в городе передвигаться можно только при наличии справки о прохождении фильтрации.

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"Попасть в Мариуполь без удостоверения прохождения фильтрации для граждан Украины невозможно. Для граждан России и "ДНР" выдают разрешение на въезд без фильтрации на 3 дня. Само свидетельство о прохождении фильтрации для всех остальных действует всего 7 дней. Кроме того, оккупанты анонсировали отдельную бумагу – разрешение на пребывание на улице. Город весь превращают в реально гетто", – рассказал он.

Отношение со стороны оккупантов к мариупольцам как к рабам, несмотря на проукраинские или пророссийские взгляды жителей. Некоторые уступки делают пожилым людям и детям, все остальные в одинаковом состоянии постоянного психологического давления.

Ситуация в Мариуполе