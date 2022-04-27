Окупанти перетворили Маріуполь на гетто: пересування по довідках, а в'їзд у місто закрито

У Маріуполі окупанти проводять зачистки / Фото: Колаж: Сьогодні
У Маріуполі російські окупанти заборонили в'їзд у місто навіть із боку Новоазовська, крім того, обмежено пересування усередині міста. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, у місті пересуватися можна лише за наявності довідки про проходження фільтрації.
"Потрапити до Маріуполя без посвідчення проходження фільтрації для громадян України неможливо. Для громадян Росії та "ДНР" видають дозвіл на в'їзд без фільтрації на 3 дні. Саме свідоцтво про проходження фільтрації для всіх інших діє лише 7 днів. Крім того, окупанти анонсували окремий папір" – дозвіл на перебування на вулиці. Місто все перетворюють на реальне гетто", – розповів він.
Ставлення з боку окупантів до маріупольців як до рабів, незважаючи на проукраїнські чи проросійські погляди мешканців. Деякі поступки роблять людям похилого віку і дітям, решта в однаковому стані постійного психологічного тиску.
Ситуація у Маріуполі
- 26 квітня військові РФ зірвали евакуацію цивільних із заводу "Азовсталь" . Оголошений "зелений коридор" виявився пасткою, військові РФ відкрили вогонь.
- В місті окупанти змушують українських чоловіків розбирати завали та облаштовувати братські могили за їжу. Також у місті недоступна медична допомога.
- ГУР повідомляло, що окупанти планують "викурити" захисників Маріуполя та мирних жителів хімічною зброєю.
- Окупанти створили фейки про масові поховання у Мангуші, розташованому за 15 км від Маріуполя. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що росіяни почали знищувати "сліди слідів" приховування злочинів, а російська пропаганда разом із "офіційними органами ДНР" випустила серію "спростування" про масові поховання.
- Позаштатний радник ВП Олексій Арестович розповів, що українські військові у Маріуполі перебувають не тільки на "Азовсталі" . Вони ще в чотирьох точках міста.
- Олег Жданов в інтерв'ю з телеведучою Наташею Влащенком на Youtube-каналі "Україна 24" розповів, що президент Росії Володимир Путін хоче, щоб захисники Маріуполя чи вийшли з "Азовсталі" під білим прапором або були знищені.