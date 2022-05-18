Мэр Мелитополя рассказал, как украинские партизаны уничтожили бронепоезд РФ

Федоров рассказал об операции по уничтожению бронепоезда РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"
Из-за подрыва украинскими партизанами бронепоезда российских оккупантов, у врага будут проблемы с техникой и боеприпасами.
Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров ведущим канала "Украина 24" Олегу Билецкому и Екатерине Федотенко в эфире проекта FREEДОМ.
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"Была череда событий. В частности — подрыв бронепоезда с техникой, боеприпасами. На какой-то момент ограничили довоз боеприпасов, что усложнит им работу. Второй нюанс — была череда взрывов, оккупанты начали перестреливаться между собой, есть потери. Но это связано с тем, что приехал очередной гастролер из Москвы. Противостояние будет продолжаться. О мобилизации: людей останавливают на блокпостах. Предлагают службу. Принудительно еще не было случаев, но данные переписывают. Мужчины боятся, пытаются выехать. В том числе, и через Крым", — рассказал Федоров.
Ситуация в Мелитополе
- 18 мая в центре Мелитополя прогремел взрыв, который слышали практически во всех районах. По свидетельству местных жителей, в домах едва не вылетели стекла, а стены зданий вибрировали. Вскоре выяснилось, что это был взорван бронепоезд армии РФ. Взрывчатка, установленная на рельсах, сдетонировала под вагоном с личным составом, в результате взрыва есть погибшие и пострадавшие оккупанты.
- Кроме того, накануне украинские партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга. Оккупанты пытаются это скрыть и вымещают злобу на населении.
- Россияне заставляют украинских детей надевать георгиевские ленты. В школах, где директора сотрудничают с оккупационными войсками, педагоги заставляют учеников читать стишки о войне. Все это происходит без согласия родителей. Оккупанты навязывают свою идеологию, чтобы уничтожить украинскую идентичность в сознании детей.
- В Акимовке Мелитопольского района произошла "самоликвидация" железнодорожного моста. Мост использовался российскими оккупантами для переброски войск и топлива из Крыма, а также для вывоза награбленного.