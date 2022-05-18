Подрыв бронепоезда РФ в Мелитополе. Появились новые детали атаки партизан Украины

За бронепоездом шел локомотив, который перевозил горюче-смазочные материалы

Подрыв российского бронепоезда в Мелитополе / Фото: Коллаж: Сегодня

В среду, 18 мая, украинские партизаны провели отчаянную операцию по подрыву бронепоезда захватчиков в Мелитополе. Коллаборанты в срочном порядке съехались на оперативное совещание в ДК Шевченко по данному инциденту. Об этом пишет издание РИА Мелитополь.

Сообщается, что дистанционный подрыв бронепоезда, в котором в тот момент были оккупанты, произошел в районе мясокомбината.

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В результате взрыва были повреждены два железнодорожных пути, бронепоезд остановлен, также остановлен локомотив с 10-ю цистернами ГСМ, следовавший за бронепоездом.

Ситуация в Мелитополе

18 мая в центре Мелитополя прогремел взрыв, который слышали практически во всех районах. По свидетельству местных жителей, в домах едва не вылетели стекла, а стены зданий вибрировали. Вскоре выяснилось, что это был взорван бронепоезд армии РФ. Взрывчатка, установленная на рельсах, сдетонировала под вагоном с личным составом, в результате взрыва есть погибшие и пострадавшие оккупанты.

Кроме того, накануне украинские партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга. Оккупанты пытаются это скрыть и вымещают злобу на населении.

Россияне заставляют украинских детей надевать георгиевские ленты. В школах, где директора сотрудничают с оккупационными войсками, педагоги заставляют учеников читать стишки о войне. Все это происходит без согласия родителей. Оккупанты навязывают свою идеологию, чтобы уничтожить украинскую идентичность в сознании детей.

В Акимовке Мелитопольского района произошла "самоликвидация" железнодорожного моста. Мост использовался российскими оккупантами для переброски войск и топлива из Крыма, а также для вывоза награбленного.

Огонь ведется по всей линии фронта, белорусы пока не перешли границу, а россияне наступают на Донбассе – самые свежие сводки Генштаба ВСУ смотрите в блоге Алексея Бурлакова для канала "Украина 4.5.0".