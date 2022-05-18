Мер Мелітополя розповів, як українські партизани знищили бронепоїзд РФ

Через підрив українськими партизанами бронепоїздаросійських окупантів, у ворога будуть проблеми з технікою та боєприпасами.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров ведучим каналу "Україна 24" Олегу Білецькому та Катерині Федотенко в ефірі проєкту FREEДІМ.

"Була низка подій. Зокрема — підрив бронепоїзда з технікою, боєприпасами. На якийсь момент обмежили постачання боєприпасів, що ускладнить їм роботу. Другий нюанс — була низка вибухів, окупанти почали перестрілюватися між собою, є втрати. Але це пов'язано з тим, що приїхав черговий гастролер з Москви. Протистояння триватиме. Про мобілізацію: людей зупиняють на блокпостах. Пропонують службу. Примусово ще не було випадків, але дані переписують. Чоловіки бояться, намагаються виїхати. У тому числі, і через Крим", — розповів Федоров.