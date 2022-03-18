Гуманитарные коридоры в Сумской области на 18 марта: откуда можно уехать

В Сумской области подтвердили открытие гуманитарных коридоров / Фото: Коллаж: Сегодня

Сумской области подтверждено открытие 18 марта гуманитарных коридоров. Об этом Telegram-канале написал народный депутат Ярослав Железняк.

Место отправления из всех населенных пунктов – площади перед городскими/поселковыми советами (кроме Сум и Тростянца).

Реклама

Маршруты

Тростянец – Полтавская область

(Тростянец, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).

Частно на автобусах и личном транспорте.

Место сбора: стадион им.Кенига.

Маршрут движения по городу на выезд в сторону г. Сумы – ул. Кенига стадион им.Куца – ул.Скрябина – ул.Татаренко – ул.Б.Хмельницкого – ул Гришина (объезна) – ул Шевченко и дальше в сторону города Сумы.

Сумы – Полтавская область

(Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).

Из города Сумы выезжают колонны людей на личном транспорте, а из города Лохвица в Сумскую область будут отправлены автобусы для вывоза людей, не имеющих личного транспорта.

Выезд автобусами в Сумах:

Время прибытия автобусов во все точки сбора с 13:00 до 14:00.

Места сбора в Сумах

Главный выезд: возле памятника Алеше, (р-н школы 2).

Реклама

Дополнительные точки сбора (только для беременных, женщин с детьми, пожилых людей, людей с инвалидностью)

БК "Химик"

ул. Интернационалистов, возле рынка, ТЦ "Светлана"

"Бильбоу" на пр. Курском

ТЦ "Мануфактура"

Лебедин – Полтавская область

(Лебедин, Штеповка, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).

Из города Лебедин выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.

Конотоп – Полтавская область

(Конотоп, Шевченково, Хмелев, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).

Из города Конотоп выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.

Реклама

Большая Писаревка – Полтава

(Большая Писаревка, Ахтырка, Хухра, Котельва, Полтава).

Из поселка Великая Писаревка выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.

Краснополье – Полтавская область

(Краснополье, Верхняя Сыворотка, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава).

Частно на автобусах и личном транспорте.

Сколько украинцев покинуло страну из-за войны

С начала войны России против Украины более 3 миллионов украинцев покинули свою страну, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Еще две недели назад беженцев было втрое меньше – 1 миллион.

Война в Украине