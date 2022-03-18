Гуманітарні коридори у Сумській області на 18 березня: звідки можна поїхати

На Сумщині підтвердили відкриття гуманітарних коридорів / Фото: Колаж: Сьогодні
На Сумщині підтверджено відкриття 18 березня гуманітарних коридорів. Про це в Telegram-каналі написав народний депутат Ярослав Железняк.
Місце відправлення з усіх населених пунктів – площі перед міськими/селищними радами (крім Сум та Тростянця).
Маршрути
Тростянець – Полтавська область
(Тростянець, Суми, Голубівка, Ольшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).
Приватно на автобусах та власним транспортом.
Місце збору: стадіон ім.Кеніга.
Маршрут руху містом на виїзд у бік м. Суми – вул. Кеніга стадіон ім.Куца – вул.Скрябіна – вул.Татаренка – вул.Б.Хмельницького – вул. Гришина (об'їзна) – вул. Шевченка і далі у бік міста Суми.
Суми – Полтавська область
(Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).
З міста Суми виїжджають колони людей на власному транспорті, а з міста Лохвиця до Сумської області буде відправлено автобуси для вивезення людей, які не мають власного транспорту.
Виїзд автобусами у Сумах: Час прибуття автобусів у всі точки збору з 13:00 до 14:00.
Місця збору у Сумах
Головний виїзд: біля пам'ятника Альоші (р-н школи 2).
Додаткові точки збору (тільки для вагітних, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю)
- БК "Хімік"
- вул. Інтернаціоналістів біля ринку ТЦ "Світлана"
- "Більбоу" на пр. Курськ
- ТЦ "Мануфактура"
Лебедін – Полтавська область
(Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).
З міста Лебедин виїжджають колони людей на власному транспорті та автобусах.
Конотоп – Полтавська область
(Конотоп, Шевченкове, Хмельов, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).
З міста Конотоп виїжджають колони людей на власному транспорті та автобусах.
Велика Писарівка – Полтава
(Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава).
Із селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на власному транспорті та автобусах.
Краснопілля – Полтавська область
(Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).
Приватно на автобусах та власному транспорті.
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- Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький повідомив про попереднє узгодження гуманітарних коридорів на території Сумської області, а також анонсував доставку гуманітарної допомоги до області за підтримки ООН.