10-ти российским извергам, издевавшимся над жителями Бучи, сообщено подозрение

Офис генпрокурора начал расследование зверств, которые российские военные творили в Буче / Фото: Коллаж: Сегодня

Прокуроры Бучанской окружной прокуратуры Киевской области заочно сообщили о подозрении 10 военнослужащим 64 отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск вооруженных сил РФ в составе 35 общевойсковой армии в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, во время оккупации города Буча в течение марта 2022 года российские военные держали в заложниках гражданских людей, которые не участвовали в боевых действиях и не имели оружия. Оккупанты не обеспечивали их продуктами питания и питьевой водой.

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Подозреваемые лишали людей возможности свободно передвигаться, ставили их на колени, завязывали глаза липкой лентой и тряпками, руки связывали пластиковыми хомутами. Потерпевшим угрожали убийством и целенаправленно стреляли в их направлении.

С целью получения информации о расположении военнослужащих ВСУ и территориальной обороны, а в частном случае и беспричинно, российские военные наносили мирным жителям телесные повреждения. Людей били кулаками по телу, прикладом оружия по ногам, пальцам ног и грудной клетке. Кроме того, кафиры грабили местное население, забирая личные вещи и бытовую технику.

Подозреваемые будут объявлены в розыск с целью их задержания и привлечения к уголовной ответственности. В настоящее время проверяется их причастность к совершению других преступлений, в частности, умышленных убийств.

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Досудебное расследование осуществляется Бучанским райуправлением ГУ Нацполиции в Киевской области, оперативное сопровождение – Департаментом защиты интересов общества и государства Нацполиции Украины.

Прокуроры Бучанской окружной прокуратуры присвоили заслуженные "звания" подозреваемых в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны первым 10 военнослужащим этой бригады.

младшему сержанту Вячеславу Лаврентьеву

рядовому Григорию Нарышкину

рядовому Василию Князеву

ефрейтору Семену Мальцеву

рядовому Сергею Пескараву

рядовому Альберту Раднаеву

ефрейтору Михаилу Кашину

ефрейтору Андрею Бизяеву

ефрейтору Дмитрию Сергиенко

сержанту Никите Акимову.

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Оккупанты убивали жителей Бучи

Десятки мирных жителей, погибших во время российской оккупации украинского города Бучи, были убиты при помощи флешетт – дротиков, которые использовались в артиллерийских снарядах для поражения живой силы противника еще во времена Первой мировой войны.

Крошечные металлические стрелы обнаружили судмедэксперты, которые проводят вскрытие тел, найденных в массовых захоронениях в Буче. Флешетты нашли в головах и туловищах погибших.

Военные преступления российских оккупантов под Киевом