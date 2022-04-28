10-ти российским извергам, издевавшимся над жителями Бучи, сообщено подозрение

Офис генпрокурора начал расследование зверств, которые российские военные творили в Буче / Фото: Коллаж: Сегодня
Прокуроры Бучанской окружной прокуратуры Киевской области заочно сообщили о подозрении 10 военнослужащим 64 отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск вооруженных сил РФ в составе 35 общевойсковой армии в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны. Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным следствия, во время оккупации города Буча в течение марта 2022 года российские военные держали в заложниках гражданских людей, которые не участвовали в боевых действиях и не имели оружия. Оккупанты не обеспечивали их продуктами питания и питьевой водой.
Подозреваемые лишали людей возможности свободно передвигаться, ставили их на колени, завязывали глаза липкой лентой и тряпками, руки связывали пластиковыми хомутами. Потерпевшим угрожали убийством и целенаправленно стреляли в их направлении.
С целью получения информации о расположении военнослужащих ВСУ и территориальной обороны, а в частном случае и беспричинно, российские военные наносили мирным жителям телесные повреждения. Людей били кулаками по телу, прикладом оружия по ногам, пальцам ног и грудной клетке. Кроме того, кафиры грабили местное население, забирая личные вещи и бытовую технику.
Подозреваемые будут объявлены в розыск с целью их задержания и привлечения к уголовной ответственности. В настоящее время проверяется их причастность к совершению других преступлений, в частности, умышленных убийств.
Досудебное расследование осуществляется Бучанским райуправлением ГУ Нацполиции в Киевской области, оперативное сопровождение – Департаментом защиты интересов общества и государства Нацполиции Украины.
Прокуроры Бучанской окружной прокуратуры присвоили заслуженные "звания" подозреваемых в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны первым 10 военнослужащим этой бригады.
- младшему сержанту Вячеславу Лаврентьеву
- рядовому Григорию Нарышкину
- рядовому Василию Князеву
- ефрейтору Семену Мальцеву
- рядовому Сергею Пескараву
- рядовому Альберту Раднаеву
- ефрейтору Михаилу Кашину
- ефрейтору Андрею Бизяеву
- ефрейтору Дмитрию Сергиенко
- сержанту Никите Акимову.
Оккупанты убивали жителей Бучи
Десятки мирных жителей, погибших во время российской оккупации украинского города Бучи, были убиты при помощи флешетт – дротиков, которые использовались в артиллерийских снарядах для поражения живой силы противника еще во времена Первой мировой войны.
Крошечные металлические стрелы обнаружили судмедэксперты, которые проводят вскрытие тел, найденных в массовых захоронениях в Буче. Флешетты нашли в головах и туловищах погибших.
Военные преступления российских оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы. В Буче оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны на улицах города. На многих были белые повязки, что указывало на то, что люди были безоружны.
- Выяснилось, что в Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Анатолия Федорука, среди убитых были подростки.
- Военные РФ в подвале дома устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович опубликовал список частей и подразделений ВС РФ и Росгвардии, которые совершили военные преступления в Киевской области – в Буче, Гостомеле и Ирпене. Он отметил, что массовые пытки, изнасилования и убийства мирных жителей Бучи и Ирпеня российскими оккупантами начались за две недели до их отступления из захваченных населенных пунктов.
- Лидеры Франции и Германии считают, что международные организации должны получить доступ к этим территориям, чтобы документировать преступления.