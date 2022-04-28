10-ти російським нелюдам, що знущалися над жителями Бучі, повідомлено підозру

Офіс генпрокурора почав розслідування зверств, які російські військові творили в Буче / Фото: Колаж: Сьогодні

Прокурори Бучанської окружної прокуратури Київської області заочно повідомили про підозру 10 військовослужбовцям 64 окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ збройних сил РФ у складі 35 загальновійськової армії у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, під час окупації міста Буча впродовж березня 2022 року російські військові тримали у заручниках цивільних людей, які не брали участь у бойових діях та не мали зброї. Окупанти не забезпечували їх продуктами харчування та питною водою.

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Підозрювані позбавляли людей можливості вільно пересуватися, ставили їх на коліна, зав'язували очі липкою стрічкою та ганчірками, руки зв'язували пластиковими хомутами. Потерпілим загрожували вбивством і цілеспрямовано стріляли у їхньому напрямку.

З метою отримання інформації про розташування військовослужбовців ЗСУ та територіальної оборони, а в окремому випадку і так, російські військові завдавали мирним жителям тілесних ушкоджень. Людей били кулаками по тілу, прикладом зброї по ногах, пальцях ніг та грудній клітці. Крім того, окупанти грабували місцеве населення, забираючи особисті речі та побутову техніку.

Підозрювані будуть оголошені в розшук з метою їх затримання та притягнення до кримінальної відповідальності. Наразі перевіряється їхня причетність до скоєння інших злочинів, зокрема, умисних убивств.

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Досудове розслідування здійснюється Бучанським райуправлінням ГУ Нацполіції у Київській області, оперативний супровід – Департаментом захисту інтересів суспільства та держави Нацполіції України.

Прокурори Бучанської окружної прокуратури надали заслужені "звання" підозрюваних у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів та звичаїв війни першим 10 військовослужбовцям цієї бригади.

молодшому сержанту В'ячеславу Лаврентьєву

рядовому Григорію Наришкіну

рядовому Василю Князєву

єфрейтору Семену Мальцеву

рядовому Сергію Пескараву

рядовому Альберту Раднаєву

єфрейтору Михайлу Кашину

єфрейтору Андрію Бізяєву

єфрейтору Дмитру Сергієнку

сержанту Микиті Акімову.

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Окупанти вбивали мешканців Бучі

Десятки мирних жителів, які загинули під час російської окупації українського міста Бучі, були вбиті за допомогою флешетт – дротиків, які використовувалися в артилерійських снарядах для поразки живої сили супротивника ще за часів Першої світової війни.

Крихітні металеві стріли виявили судмедексперти, які проводять розтин тіл, знайдених у масових похованнях у Бучі. Флешети знайшли у головах та тулубах загиблих.

Військові злочини російських окупантів під Києвом