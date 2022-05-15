Жданов о военной помощи Украине: Армия США готовится полным ходом

Эксперт считает, что Украина получит американские вооружения в оговоренные сроки

Олег Жданов прокомментировал военную помощь США Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Дискуссии в Сенате США относительно выделения помощи Украине и возможные задержки финансирования не повлияют на сроки поставок Киеву военной техники.

Такое мнение высказал в эфире проекта FREEDOM на Youtube-канале "Україна 24" военный эксперт Олег Жданов.

Реклама

Он напомнил, что экономическая, гуманитарная и оборонная помощь на сумму около 40 млрд долларов – это двухпартийная инициатива Республиканской и Демократической партий.

"Посмотрите на голосование за законопроект о ленд-лизе. Там 4/5 американского парламента проголосовали за. И вы думаете, сегодня не найдется количество голосов за финансирование того законопроекта?" – отметил военный эксперт.

По мнению Жданова, голосование в Сенате США, "не сильно повлияет на сроки поставки".

Реклама

"Во-первых, воинские эшелоны по территории США уже идут... Если посмотреть американскую прессу, то там армия уже полным ходом готовит технику для отправки в Европу а потом передачи Украине. То, что возможно задержится финансирование, есть юридическая основа – сам закон о ленд-лизе. Под гарантии США, я думаю, что армия отгрузит все-таки эту технику и отправит по назначению", – пояснил он.

Эксперт напомнил, что сегодня, по данным социологов, большой процент американцев "винит Джо Байдена и Демократическую партию в том, что они очень слабо и очень медленно поддерживают Украину в плане противостояния агрессии РФ".

"Надеюсь, что все будет проголосовано вовремя, и ни на день не сорвет поставки вооружений", – добавил Жданов.

Помощь Украине от США

США с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину начали активнее предоставлять нашему государству новую финансовую помощь. Законопроект о передаче $40 млрд уже одобрила Палата представителей Конгресса США. Теперь его должен утвердить Сенат.

Помощь направят не только на украинскую армию:

Реклама

$6 млрд - направят на обучение украинских военных, оборудование и оружие;

- направят на обучение украинских военных, оборудование и оружие; по $8,7 млрд - на поддержку украинской экономики и пополнение американской техники, отправленной в Украину;

- на поддержку украинской экономики и пополнение американской техники, отправленной в Украину; $3,9 млрд - на деятельность контингента США в Европе и разведку.

В Пентагоне заявили, что до 19 мая Конгресс США должен принять закон о выделении Украине $40 млрд, иначе поставки военной помощи для наших военных будут нерегулярными.

В то же время, сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол предложил в законопроект о помощи Украине поправку, которая может замедлить его принятие.