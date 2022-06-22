В Мариуполе высохли все источники, а воду продают по цене алкоголя

Оставшиеся в оккупированном Россией Мариуполе люди сталкиваются все с большей проблемой нехватки воды. Кризис усиливается еще и потому, что в результате установившейся жары начали пересыхать источники технической воды.
Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко во время общенационального марафона на канале "Украина 24".
Что известно
"Ситуация с питьевой водой набирает оборотов. Кризис усиливается. Питьевой воды не хватает в городе. Фактически остается только техническая вода для использования людям и даже ее не хватает в достаточном количестве, потому что источники, откуда берется вода, практически опустошены из-за летней жары. Поэтому воду завозят людям раз в неделю. И этого не хватает. Некоторые районе вообще отрезаны от какого-либо водоснабжения. И эта проблема на сегодняшний день никак не решается. Потому что остается только бутилированная вода, а она есть не везде и она стоит безумные деньги для мариупольцев, которые сейчас вообще не получают никакого дохода. Поэтому они фактически остаются с проблемой один на один", – отметил Андрющенко.
По словам советника, полуторалитровая бутылка обычной води нынче стоит в Мариуполе 70 грн в пересчете на украинскую валюту.
"Учитывая, что у мариупольцев нет никаких доходов, это неподъемная цена", – резюмировал Андрющенко.
Обстановка в Мариуполе
- Оккупационные власти решили начать сносить сильно пострадавшие от их вторжения жилые дома, чтобы скрыть свои преступления.
- Чуть ранее Андрющенко рассказал, что ежедневный обиход мариупольцев полностью перешел на улицы.
- Продолжается стандартная практика армии международного преступника Владимира Путина по размещению своей боевой техники между домами мирных жителей Мариуполя.
- И торговля на костях там тоже процветает. Андрющенко рассказывал, что оккупационные власти Мариуполя развернули фактически торговлю телами погибших местных жителей, намереваясь вытащить у пострадавших от войны людей все те сбережения, которые у них остались.