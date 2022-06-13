В ISW назвали город на Донбассе, к которому начала продвигаться РФ

Оккупанты стремились оттеснять украинские силы от линии фронта

В ISW сообщили о ситуации на фронте. / Фото: Коллаж: Сегодня

Кафиры пытаются продвигаться к юго-востоку от Изюма в направлении Славянска Донецкой области. Там они даже добились определенного прогресса. В то же время были и безуспешные попытки продвижения.

Об этом сообщил американский Институт исследования войны (ISW).

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Военные аналитики отмечают, что оккупанты пытались оттеснить украинские силы от линии фронта на северо-востоке Харьковщины и 12 июня обстреляли украинские позиции в Харькове и вокруг него.

В то же время, российские войска предпринимали безуспешные попытки продвижения на Довгенькое, Долину и Мазановку, все населенные пункты между Изюмом и Славянском.

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Ситуация в Северодонецке

По данным ISW, российские силы продолжали наземные штурмы в Северодонецке и взорвали мосты из города, вероятно, пытаясь перерезать украинские наземные пути сообщения из Бахмута в Лисичанск и Северодонецк.

Но на 12 июня еще не установили полный контроль над городом. Украинские войска сохраняют контроль над промышленной зоной "Азот".

"Россияне, скорее всего, ожидают, что смогут вырваться из своих позиций или вокруг Тошковки, или с Попасной на север, а затем окружить Лисичанск или атаковать его с западного берега Северского Донца, избегая, таким образом, необходимости захвата мостов или проведения противодействия пересечению", – утверждают военные аналитики.

Кроме того, оккупанты провели очередную неудачную атаку на Тошковку, которая, вероятно, пыталась возобновить движение на север к Лисичанску на западном берегу.

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В то же время, как пишут аналитики ISW, на юге Украины россияне сосредоточились на обороне.

Раньше мы писали, что оккупантам нужно будет обеспечить дальнейшие сложные оперативные цели за пределами Северодонецка, включая ключевой город Краматорск и главную дорогу М04 Днепр – Донецк.

Также сообщалось, что россияне понесли очень большие потери в Северодонецке и на окраинах.