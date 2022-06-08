Арестович рассказал о провале "страшного наступления" РФ на Северодонецк

В городе и его окрестностях разбросано много тел оккупантов

Арестович отметил, что ВСУ не дают расслабиться российским оккупантам / Коллаж "Сегодня"

Россияне понесли очень тяжелые потери в Северодонецке и окрестностях. У них не получается ничего захватить и закрепиться, но они продолжают упорно наступать на ВСУ.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

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"Там страшные вещи происходят. Мы радостно ожидали российского наступления, мол, сейчас они нам покажут. На этой неделе я это анонсировал. Они, видимо, решили надо мной поиздеваться и не пошли в наступление", – рассказал Арестович.

По его словам, российская армия как бы пошла в наступление, даже где-то пытаются прорваться, но не очень у них выходит.

"В основном они полагаются на авиацию и артиллерию. Видимо они не хотят ближних боев, потому что все в Северодонецке они понесли очень большие потери в живой силе. Очень тяжелые. Это измеряется в количестве тел. Сотни. Кто лежит, кто в сгоревших домах, кто в сгоревшей технике. Это и Северодонецк и вокруг Северодонецка", – отметил советник президента.

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И вообще, с юга у оккупантов наступать на Лисичанск не получилось, перерезать стратегическую трассу тоже не получилось.

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