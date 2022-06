РФ планирует захватить Краматорск и трассу на Днепр – британская разведка

Чтобы оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей, оккупантам необходимо не только окружить Северодонецк, но и добиться успеха за пределами города. Об этом говорится в свежей сводке разведки Великобритании, которую она разместила в своем микроблоге в Twitter.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 31 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/IQeojTdiEP



#StandWithUkrainepic.twitter.com/EL8MZDZ4WH