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В Черновцах 11-летний переселенец из Донбасса пошел работать, чтобы помогать ВСУ (видео)

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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4 апреля, 11:08
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Парень заявил, что хочет помогать своей стране
11-летний Максим из Покровска нашел работу, чтобы помогать украинской армии
11-летний Максим из Покровска нашел работу, чтобы помогать украинской армии / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черновцах 11-летний переселенец с Донбасса нашел работу, часть средств обещает перечислять на нужды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила полиция Черновицкой области в Facebook

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Парень расклеил объявления возле подъездов черновицких многоэтажек:

"Меня зовут Максим. Мне 11 лет. Я переселенец из города Покровск. Сейчас живу в Черновцах. Мне хочется помочь своей семье и стране. Я ищу работу".

В частности, Максим предлагает местным жителям ходить за водой, выносить мусор, а также выгуливать домашних животных.

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Парень пообещал часть заработанных средств перечислять на нужды ВСУ.

Мать парня рассказала, что объявления пользуются большой популярностью:

"Он написал объявление, я его немного подредактировала, распечатала, и однажды вечером мы с ним пошли и расклеили. Вчера со второй половины дня мы телефон из рук не выпускали. Столько звонков – разговариваем с одними, а нам уже трое звонят по телефону... Когда он принес первые деньги, мы с ним начали размышлять, как мы распределим, чтобы и для семьи, и для нужд нашей страны. Но потом я ему говорю – давай мы, наверное, все пустим на нужды нашего государства".

В свою очередь полицейские Черновицкой области обязались позаботиться о безопасности юного героя и его семьи.

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Что поможет ребенку пережить стресс во время войны

Доктор Евгений Комаровский дал советы, как в сегодняшних реалиях сохранить психику детей, которые видят ужасы войны и прекрасно понимают, что происходит в нашей стране.

По словам Комаровского, детская психика намного более устойчива к эмоциональным стрессам, чем психика взрослых.

"Главное – не пытайтесь лечить детей при помощи каких-то успокаивающих средств. Это не работает и многократно увеличивает риск травматизма", – сказал Комаровский.

Кандидат медицинских наук объяснил, что дети принимают решение о наличии опасности, наблюдая за поведением взрослых. Это инстинкт всех млекопитающих. Именно поэтому, как будет протекать посттравматический период стресса у ребенка, на 99% зависит от поведения взрослых.

"Если рядом перепуганная мама, которая все время плачет, ребенок будет вести себя точно так же. И никакая терапия в этом случае не сработает. Нельзя сказать ребенку: "Не плачь", и продолжать рыдать", – объяснил доктор.

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