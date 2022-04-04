Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

У Чернівцях 11-річний переселенець з Донбасу пішов працювати, щоб допомагати ЗСУ (відео)

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 квітня, 11:08
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Хлопець заявив, що хоче допомагати своїй країні
11-річний Максим із Покровська знайшов роботу, щоб допомагати українській армії
11-річний Максим із Покровська знайшов роботу, щоб допомагати українській армії / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чернівцях 11-річний переселенець з Донбасу знайшов роботу, частину коштів він обіцяє перераховувати на потреби Збройних сил України.

Про це повідомила поліція Чернівецької області у Facebook.

Реклама

Хлопець розклеїв оголошення біля під'їздів чернівецьких багатоповерхівок:

"Мене звуть Максим. Мені 11 років. Я переселенець з міста Покровськ. Зараз мешкаю у Чернівцях. Мені хочеться допомогти своїй сім’ї та країні. Я шукаю роботу".

Зокрема, Максим пропонує місцевим жителям ходити за водою, виносити сміття, а також вигулювати домашніх тварин.

Реклама

Хлопець пообіцяв частину зароблених коштів перераховувати на потреби ЗСУ.

Мати хлопця розповіла, що оголошення мають неабияку популярність:

"Він написав оголошення, я його трошки підредагувала, роздрукувала, і одного вечора ми з ним пішли і розклеїли. Вчора з другої половини дня ми телефон з рук не випускали. Стільки дзвінків – розмовляємо з одними, а нам вже троє телефонують... Коли він приніс перші гроші, ми з ним почали роздумувати, як ми розподілимо, щоб і для сім'ї, і для потреб нашої країни. Але потім я йому кажу – давай, ми, мабуть, все пустимо на потреби нашої держави".

Зі свого боку поліцейські Чернівецької області зобов’язалися подбати про безпеку юного героя та його сім’ї.

Реклама

Що допоможе дитині пережити стрес під час війни

Доктор Євген Комаровський дав поради, як у сьогоднішніх реаліях зберегти психіку дітей, які бачать страхи війни і чудово розуміють, що відбувається в нашій країні.

За словами Комаровського, дитяча психіка значно стійкіша до емоційних стресів, ніж психіка дорослих.

"Головне – не намагайтеся лікувати дітей за допомогою якихось заспокійливих засобів. Це не працює і багаторазово збільшує ризик травматизму", – сказав Комаровський.

Кандидат медичних наук пояснив, що діти приймають рішення про наявність небезпеки, спостерігаючи за поведінкою дорослих. Це інстинкт усіх ссавців. Саме тому, як протікатиме посттравматичний період стресу у дитини, на 99% залежить від поведінки дорослих.

"Якщо поруч перелякана мама, яка весь час плаче, дитина поводитиметься так само. І ніяка терапія в цьому випадку не спрацює. Не можна сказати дитині: "Не плач", і продовжувати ридати", – пояснив доктор.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Оборона Київа
Більше новин
Хроніка обстрілів
Далі
Блокада Маріуполя
Більше новин
Діпломатичний фронт
Докладніше
Українці за кордоном
Ще новини
Росія цинічно бомбить Харків
Більше новин
Життя в окупації
Докладніше
Непереможний Миколаїв
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 4 квітня
1
Особовий склад 18300
Особовий склад
2
Літаки 147
Літаки
3
Гелікоптери 134
Гелікоптери
4
Танки 647
Танки
5
ББМ 1844
ББМ
6
Артилерія 330
Артилерія
7
Засоби ППО 54
Засоби ППО
8
РСЗВ 107
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 92
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1273
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Історії звитяг
Лев Улесов - найвідоміший хлопець-модель з України, а тепер - бойовий медик-доброволець. Нещодавно 21-річний юнак ходив подіумом на показах Prada, Dolce&Gabbana, Lacoste, Givenchy. А зараз - на фронті, бо має медичну підготовку і прагне захищати Україну. "Я тут, щоб рятувати людей із гарячих місць, надавати першу допомогу та вивозити за межі передової”.
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наші янголи-охоронці

Ігор Карчевський - викладач Острозької академії, полковник запасу. В перші дні війни пішов на фронт. Кандидат психологічних наук, викладач, якого дуже поважали і цінували тисячі студентів, загинув під час бою під Києвом, проявивши неймовірну мужність в боротьбі за рідну країну.

Герої не вмирають!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
25,37
-
33,50
37,40
-
-
33,49
37,38
27,04
-
33,52
37,43
27,00
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
34,00
36,00
25,37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти