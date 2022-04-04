У Чернівцях 11-річний переселенець з Донбасу пішов працювати, щоб допомагати ЗСУ (відео)

Хлопець заявив, що хоче допомагати своїй країні

11-річний Максим із Покровська знайшов роботу, щоб допомагати українській армії / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чернівцях 11-річний переселенець з Донбасу знайшов роботу, частину коштів він обіцяє перераховувати на потреби Збройних сил України.

Про це повідомила поліція Чернівецької області у Facebook.

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Хлопець розклеїв оголошення біля під'їздів чернівецьких багатоповерхівок:

"Мене звуть Максим. Мені 11 років. Я переселенець з міста Покровськ. Зараз мешкаю у Чернівцях. Мені хочеться допомогти своїй сім’ї та країні. Я шукаю роботу".

Зокрема, Максим пропонує місцевим жителям ходити за водою, виносити сміття, а також вигулювати домашніх тварин.

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Хлопець пообіцяв частину зароблених коштів перераховувати на потреби ЗСУ.

Мати хлопця розповіла, що оголошення мають неабияку популярність:

"Він написав оголошення, я його трошки підредагувала, роздрукувала, і одного вечора ми з ним пішли і розклеїли. Вчора з другої половини дня ми телефон з рук не випускали. Стільки дзвінків – розмовляємо з одними, а нам вже троє телефонують... Коли він приніс перші гроші, ми з ним почали роздумувати, як ми розподілимо, щоб і для сім'ї, і для потреб нашої країни. Але потім я йому кажу – давай, ми, мабуть, все пустимо на потреби нашої держави".

Зі свого боку поліцейські Чернівецької області зобов’язалися подбати про безпеку юного героя та його сім’ї.

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Що допоможе дитині пережити стрес під час війни

Доктор Євген Комаровський дав поради, як у сьогоднішніх реаліях зберегти психіку дітей, які бачать страхи війни і чудово розуміють, що відбувається в нашій країні.

За словами Комаровського, дитяча психіка значно стійкіша до емоційних стресів, ніж психіка дорослих.

"Головне – не намагайтеся лікувати дітей за допомогою якихось заспокійливих засобів. Це не працює і багаторазово збільшує ризик травматизму", – сказав Комаровський.

Кандидат медичних наук пояснив, що діти приймають рішення про наявність небезпеки, спостерігаючи за поведінкою дорослих. Це інстинкт усіх ссавців. Саме тому, як протікатиме посттравматичний період стресу у дитини, на 99% залежить від поведінки дорослих.