Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение

В Черноморске прогремел взрыв: людей просят не подходить к окнам и спрятаться в укрытиях

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 апреля, 12:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В городе из-за взрыва вылетели окна в некоторых домах
В Черноморске прогремел взрыв / Коллаж "Сегодня"
В Черноморске прогремел взрыв / Коллаж "Сегодня"

В Черноморске Одесской области прогремел взрыв. Жертв нет, а сама ситуация в городе контролируемая.

Об этом сообщил мэр Черноморска Василий Гуляев.

Реклама

Известно о взрыве в городе, однако полной информации пока нет. Жителей населенного пункта просят не подходить к окнам и спуститься в укрытие, если есть возможность.

"Жители города Черноморск, не поддавайтесь панике, ситуация контролируемая. Да, есть взрыв, но после того, как со всем разберемся, я вам дам полную информацию. Сейчас по возможности не подходите к окнам, побудьте на расстоянии. Если есть возможность, спуститесь, пожалуйста, в бомбоубежище", - говорит Василий Гуляев.

В городе все спокойно, однако из-за взрыва вылетели окна в некоторых домах.

Реклама

После Мариуполя оккупанты хотят уничтожить Одессу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после Мариуполя российские оккупанты хотят уничтожить Одессу. По его словам, Россия уверена в своей безнаказанности за все, что она делает.

Об этом глава государства сказал во время обращения к парламенту Греции в четверг, 7 апреля.

"Россия абсолютно уверена в своей безнаказанности за все, что она делает. И мы должны остановить это. Мы должны привлечь Россию к ответственности. Мы должны спасти Одессу от уничтожения Мариуполя", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что российские войска принесли смерть и разрушение туда, где веками украинцы и греки наслаждались миром и процветанием.

Реклама

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 9:00 9 апреля
1
Личный состав 19100
Личный состав
2
Самолеты 151
Самолеты
3
Вертолеты 136
Вертолеты
4
Танки 705
Танки
5
ББМ 1895
ББМ
6
Артиллерия 335
Артиллерия
7
Средства ПВО 55
Средства ПВО
8
РСЗО 108
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 112
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1363
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Истории подвигов
Максим - 11-летний переселенец из города Покровск (Донбасс). Переехав в Черновцы, парень решил помочь маме и украинским военным. Он написал объявление о том, что хочет работать: и сейчас носит людям воду, выносит мусор, выгуливает домашних животных… А они ему платят - кто сколько может. Он с мамой уже решили, что все заработанное отдадут на нужды армии.
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наши ангелы-хранители

Илона Куровская – волонтер, экс-директор Института законодательства ВРУ, доктор юридических наук. С начала войны активно помогала людям в самых горячих точках Киевщины: рискуя жизнью, развозила пищу, лекарства и все необходимое. Во время одной из волонтерских миссий попала под обстрел оккупантов и погибла. Ей было 45 лет.

Герої не вмирають!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять