В Черноморске прогремел взрыв: людей просят не подходить к окнам и спрятаться в укрытиях

В городе из-за взрыва вылетели окна в некоторых домах

В Черноморске прогремел взрыв / Коллаж "Сегодня"

В Черноморске Одесской области прогремел взрыв. Жертв нет, а сама ситуация в городе контролируемая.

Об этом сообщил мэр Черноморска Василий Гуляев.

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Известно о взрыве в городе, однако полной информации пока нет. Жителей населенного пункта просят не подходить к окнам и спуститься в укрытие, если есть возможность.

"Жители города Черноморск, не поддавайтесь панике, ситуация контролируемая. Да, есть взрыв, но после того, как со всем разберемся, я вам дам полную информацию. Сейчас по возможности не подходите к окнам, побудьте на расстоянии. Если есть возможность, спуститесь, пожалуйста, в бомбоубежище", - говорит Василий Гуляев.

В городе все спокойно, однако из-за взрыва вылетели окна в некоторых домах.

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После Мариуполя оккупанты хотят уничтожить Одессу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после Мариуполя российские оккупанты хотят уничтожить Одессу. По его словам, Россия уверена в своей безнаказанности за все, что она делает.

Об этом глава государства сказал во время обращения к парламенту Греции в четверг, 7 апреля.

"Россия абсолютно уверена в своей безнаказанности за все, что она делает. И мы должны остановить это. Мы должны привлечь Россию к ответственности. Мы должны спасти Одессу от уничтожения Мариуполя", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что российские войска принесли смерть и разрушение туда, где веками украинцы и греки наслаждались миром и процветанием.

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