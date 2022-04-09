У Чорноморську прогримів вибух: людей просять не підходити до вікон і сховатися в укриттях

У місті через вибух вилетіли вікна у деяких будинках

У Чорноморську пролунав вибух / Колаж "Сьогодні"

В Чорноморськна Одещині прогримів вибух. Жертв немає, а сама ситуація в місті контрольована.

Про це повідомив мер Чорноморська Василь Гуляєв.

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Відомо про вибух у місті, однак повної інформації наразі немає. Жителів населеного пункту просять не підходити до вікон і спуститися в укриття, якщо є можливість.

"Жителі міста Чорноморськ, не піддавайтеся паніці, ситуація контрольована. Так, є вибух, але після того, як з усім розберемося, я вам дам повну інформацію. Зараз по можливості не підходьте до вікон, спонукайте на відстані. Якщо є можливість, спустіться, будь ласка, у бомбосховищі", – каже Василь Гуляєв.

У місті все спокійно, проте через вибух вилетіли вікна у деяких будинках.

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Після Маріуполя окупанти хочуть знищити Одесу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після Маріуполя російські окупанти хочуть знищити Одесу. За його словами, Росія впевнена у своїй безкарності за все, що вона робить.

Про це глава держави сказав під час звернення до парламенту Греції у четвер, 7 квітня.

"Росія абсолютно впевнена у своїй безкарності за все, що вона робить. І ми маємо зупинити це. Ми маємо притягнути Росію до відповідальності. Ми маємо врятувати Одесу від знищення Маріуполя", — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що російські війська принесли смерть та руйнування туди, де століттями українці та греки насолоджувалися миром та процвітанням.

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