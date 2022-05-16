Суд в Ровно выписал российскому шпиону "небо в клеточку" на чертову дюжину

Ровенчанина обвинили в государственной измене

Украинец получил 13 лет тюрьмы за шпионаж в пользу РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ровенской области местный житель был приговорен судом к 13 годам тюрьмы за государственную измену. Он собирал и передавал оккупантам информацию о стратегических объектах. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

При поддержке публичного обвинения прокурорами Ровенской областной прокуратуры житель приговорен к 13 годам лишения свободы за государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины). В суде ровенчанин свою вину признал.

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В чем обвинили

В суде прокурор доказал, что мужчина, имея пророссийские взгляды и действуя по идеологическим мотивам, по заданию представителя правоохранительного органа РФ с октября 2021 года собирал и с помощью интернет-мессенджеров передавал государству-агрессору информацию о стратегических объектах Ровенской области. Данные касались установления режима охраны, наличия контрольно-пропускных пунктов, дополнительных защитных сооружений, критически важных объектов военной части Вооруженных сил Украины, дислоцирующейся на Дубенщине.

Также осужденный отслеживал и передавал информацию о движении военной техники Вооруженных сил Украины из Ровно в направлении Киева, железнодорожных эшелонов с военной техникой и представителями воинских формирований, которые в составе ВСУ участвуют в защите территориальной целостности Украины.

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