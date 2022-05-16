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Пленный оккупант сделал шокирующее признание об обстрелах многоэтажек Харькова (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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16 мая, 15:10
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Военный РФ заявил, что больше не хочет воевать против Украины
Российский оккупант (слева). Фото: коллаж "Сегодня"
Российский оккупант (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Пленные российские оккупанты признались, что получали приказы обстреливать жилые кварталы Харькова из артиллерии.

Об этом сообщил командир отделения 25-й артиллерийской бригады ВС РФ, попавший в плен ВСУ под Циркунами. Видео рассказа опубликовала СБУ.

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По словам оккупанта, главной мишенью российских реактивных дивизионов были именно харьковские дома – враг специально стрелял по гражданским объектам.

Ближайший к Циркунов район Харькова – Северная Салтовка. Именно этот район города, который имеет одну из наиболее плотных застроек, с начала войны почти ежедневно подвергался обстрелам из вражеских РСЗО "Град" и "Ураган". На сегодняшний день почти каждая из 16-тиэтажек испытала разрушения.

Сам пленный уверяет, что не участвовал в обстреле жилых кварталов, а лишь следил за "выходами" артиллерий РФ и ВСУ.

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Также оккупант сообщил данные российских воинов, причастных к другим военным преступлениям РФ и уничтожению мирных харьковчан.

На вопрос, что будет делать, когда вернется в РФ оккупант ответил: "Приеду, уволюсь, пойду на "гражданку", а если прикажут вернуться, с*бусь куда-нибудь".

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Герої не вмирають!

Отдал жизнь, спасая побратимов… Николай Владимирович Цюрик – солдат ВСУ из города Камень-Каширский, Волынь. На войне – с первых дней. Погиб во время боевого задания: дал возможность побратимам отступить, прикрыв их от врага. Его так уважали в родном городке, что объявили трехдневный траур. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Непокоренные
Алексей Ковалевский – солдат 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Острожского. До войны – оператор телеканала "Украина 24". В настоящее время защищает родную землю от российских оккупантов на востоке. За личное мужество, военные заслуги и эффективное уничтожение вражеских ДРГ награжден боевой медалью. Гордимся коллегой!
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