Серийные военные преступники. У оккупантов появились новые планы на мужчин в Херсонской области

Россияне хотят заставить местных жителей согласиться с оккупацией

Россия попытается мобилизовать украинцев в Херсонской области / Фото: Коллаж: Сегодня

В Херсонской области россияне продолжают провокационные обстрелы населенных пунктов и пытаются обвинить в этом ВСУ. Даже предприняли попытку атаковать с воздуха с помощью авиации. Кроме того, Россия планирует мобилизовать украинцев с оккупированных территорий в области для войны против Украины.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

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По данным украинских защитников, оккупационные власти пытаются заставить местных жителей сотрудничать или согласиться с оккупацией.

"По имеющимся данным они намерены мобилизовать украинцев с оккупированных территорий Херсонской области для войны против Украины. Это грубое нарушение Женевской конвенции и квалифицируется как военное преступление. Но государству-преступнице такая практика присуща еще со времен оккупации Донецкой и Луганской областей", – говорится в сообщении.

Россия хочет аннексировать Херсонщину

Назначенная оккупантами так называемая "администрация Херсонской области" заявила о намерении обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой присоединить регион к России.

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Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ пообещал, что ВСУ освободят Херсонщину, и посоветовал "гауляйтерам" готовить прошение о помиловании после приговора суда.

Ранее российские СМИ сообщали, что во временно оккупированном Херсоне может состояться псевдореферендум о создании так называемой "Херсонской народной республики" вроде "ЛДНР". Первоначально псевдореферендум был назначен на конец апреля, но его несколько раз переносили из-за неудач русской армии на фронте.

Как пояснил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, Россия хочет забрать украинский Херсон, чтобы возобновить Таврическую губернию.

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