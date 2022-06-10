От добровольца до командира противотанкового отделения. История несокрушимой Ирины Терехович

Дома защитницу ждут трое детей

Ирина Терехович защищает Украину от российских оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Командир 3-го разведывательного отделения горно-штурмового батальона Ирина "Несломленная" Терехович бок о бок с мужчинами воюет на самом нуле на востоке Украины. Она пришла на фронт в 2015 году. Тогда прошла путь от добровольца к командиру противотанкового отделения.

Ее историю рассказал сайт "Новое время".

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До войны женщина жила в Крыму. После аннексии полуострова уехала оттуда последним поездом. Потом начала работать в Николаеве, где со знакомыми у нее был маленький швейный цех.

"Мы пробовали что-то шить для ребят и передавали по мере возможностей на фронт. В армии тогда ничего не было, так что мы шили форму, футболки и обеспечивали военных хоть такими потребностями", – рассказала женщина.

Впоследствии Ирина решила пойти добровольцем в ВСУ, в добробат, попала в батальон АРАТТА, где и осталась.

От солдата Ирина Терехович прошла большой путь и выросла до командира противотанкового отделения.

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"В 2016 году нам предложили перейти в 54 отдельный разведывательный батальон, который тогда зашел в Широкино. Мы там тоже занимались обороной этого направления. Мы согласились. Все-таки это ВСУ! Начиная я с радиотелефонистки и там уже впервые познакомилась с СПГ. Сначала начинала как наводчик, потом сама пристреливалась, а потом стала командиром гранатометного отделения. Еще потом меня перевели в противотанковое. И уже в 2017 году я начала командовать разведывательным отделением горно-штурмового батальона", – рассказала военнослужащая.

Полномасштабная война

Ирина вспоминает, как она встретила начало войны.

"24 февраля мы выгрузились уже на Востоке. Ночью не успели унести свои вещи, была угроза авиаудара. В конце концов, авианалетом рашисты разбомбили станцию разгрузки в Сватово и сгорела вся наша амуниция, все вещи. Так началась наша полномасштабная война".

Ирина Терехова рассказывает, что сейчас ее коллектив работает слаженно, а мужчины беспрекословно выполняют все приказы, ведь она сама многое умеет и это ценят.

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Фото предоставлено "Новому времени" Ириной Тереховой

Дома военнослужащую ждут трое детей

Младшему сыну женщины всего 4 года. Ее муж тоже военный.

"Как совмещать работу на фронте и материнство – никак. Это невозможно совместить. Мне помогает моя мама и старшие дочери – им 21 и 23 года. Они уже взрослые. Полностью занимаются с меньшим братом. Все сами на себя взяли. Мне однажды старшая дочь. сказала, что если вдруг вас не станет с отцом, то не переживайте, я за малым присмотрю. Ну такого я не планирую, конечно. Сейчас дети на Западе страны в относительной безопасности", – рассказала Ирина.

Она призналась, что ушла на фронт, потому что хотела, прежде всего, защитить своих детей. Женщина вспоминает, что во время аннексии Крыма в 2014 году на полуострове появилось много российских военных.

"Я ехала на работу, и малолетки эти российские военные напились и в маршрутке с перегаром рассказывали, как они будут заходить на Западную Украину и как они будут убивать бандеровских девушек, и как будут их насиловать... Вот это и стало главной мотивацией, чтобы моих девочек никто не тронул", – говорит Ирина.

В то же время она рассказала, что на Восточном фронте до сих пор есть люди, которые ждут "русского мира". Даже после того, как разбомбили Рубежное, фактически стерли с лица земли — есть люди, которые сдают наши позиции. Мэр Рубежного сдался россиянам и рассказывал, кто из наших где есть. "Благодаря ему" и был разбомблен Рубежный.

По словам военной, ситуация на фронте сложная, ведь россияне пытаются "давить массой".

"И их металлолома все же тоже больше, чем у нас. А сколько у них еще резервов – можем только догадываться", – говорит она.

Но, несмотря на все, "Несокрушимая" Ирина Терехович убеждена, что победа будет и Украина выиграет войну.

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