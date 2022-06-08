Взорвал себя со словами "Слава Украине". История Героя-пограничника Игоря Дашко

Игорь Дашко уничтожил радиостанцию вместе с собой, чтобы она не досталась врагу

Игорь Дашко подорвал себя в Мариуполе 9 апреля / Фото: Коллаж: Сегодня

В начале апреля офицер-пограничник Игорь Дашко взорвал себя вместе с радиостанцией, чтобы она не досталась противнику. Случилось это в Мариуполе. Оказавшийся в окружении раненый подполковник пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти собратьев.

"Сегодня" собрали информацию о герое.

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Биография

Игорь Дашко родился 18 июня 1977 года в городе Самборе Львовской области. Учился в Средней школе №1 имени Шевченко города Самбора, которую окончил в 1994 году.

Всю свою жизнь Дашко посвятил службе в ГПСУ. После окончания Академии Государственной пограничной службы Украины в 1999 году начал службу в городе Мариуполе, в управлении ГПСУ. С лета 2012 года по январь 2022 года проходил службу в Западном региональном управлении ГПСУ.

За месяц до российского вторжения в Украину снова перевелся в город Мариуполь.

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Друзья и коллеги вспоминают Игоря Дашко как очень положительного и доброго человека.

"Он очень хорошо относился к персоналу. Он всегда был с нами, никогда нас не оставлял, всегда поддерживал", – говорит собрат Иван Меляник.

У него остались жена и дочь.

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Как погиб

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил обстоятельства героической гибели подполковника. 9 апреля в бою с захватчиками военный прикрыл свою группу и фактически остался один в окружении врага. Офицер получил ранение. Он уничтожил радиостанцию, чтобы она не досталась врагу.

"Осознавая опасность от захвата врагами радиостанции, офицер в последний раз вышел в эфир выкрикнув "Слава Украине!", после этого Герой-пограничник взорвал себя. Вечное уважение погибшему защитнику", – сказал Демченко.

Имя военнослужащего тогда не разглашалось.

Герой Украины

17 апреля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский своим указом посмертно присвоил Игорю Дашко звания Героя Украины за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Игорь Дашко также удостоен ордена "Золотая Звезда".

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал историю подполковника Вооруженных сил Украины Вячеслава Ерко, который героически погиб в воздушном бою с русскими оккупантами.

Также посмертно звание Героя Украины получил 32-летний полковник ГПСУ Виталий Кучерявый, который уничтожил десятки единиц вражеской техники, брал в плен врагов и спасал собратьев.