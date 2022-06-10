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Від доброволиці до командира протитанкового відділення. Історія незламної Ірини Терехович

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10 червня, 13:21
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Вдома захисницю чекають троє дітей
Ірина Терьохович захищає Україну від російських окупантів.
Ірина Терьохович захищає Україну від російських окупантів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Командирка 3-го розвідувального відділення гірсько-штурмового батальйону Ірина "Незламна" Терехович пліч-о-пліч з чоловіками воює на самому нулі на Сході України. Вона прийшла на фронт ще у 2015 році. Тоді пройшла шлях від доброволиці до командира протитанкового відділення.

Її історію розповів сайт "Новое время".

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До війни жінка жила в Криму. Після анексії півострова виїхала звідти останнім поїздом. Потім почала працювати в Миколаєві, де зі знайомими мала маленький швейний цех.

"Ми пробували щось шити для хлопців і передавали по мірі можливостей на фронт. В армії тоді нічого не було, тож ми шили форму, футболки та забезпечували військових хоч такими потребами", – розповіла жінка.

Згодом Ірина вирішила піти доброволицею в ЗСУ, в добробат, потрапила в батальйон АРАТТА, де і залишилась.

Від солдата Ірина Терехович пройшла великий шлях і виросла до командира протитанкового відділення.

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У 2016 нам запропонували перейти в 54 окремий розвідувальний батальйон, який тоді зайшов у Широкине. Ми там теж займалися обороною цього напрямку. Ми погодились. Все-таки це ЗСУ! Почина я з радіотелефоністки і там вже перший раз познайомилась із СПГ. Спершу починала як навідник, далі сама пристрілювалась, а потім стала командиром гранатометного відділення. Ще згодом мене перевели у протитанкове. І вже у 2017 я почала командувати розвідувальним відділенням гірсько-штурмового батальйону, – розповіла військовослужбовиця.

Повномасштабна війна

Ірина згадує, як вона зустріла початок війни.

24-го лютого ми вигрузились вже на Сході. Вночі не встигли забрати свої речі, була загроза авіаудару. Зрештою, авіанальотом рашисти розбомбили станцію розгрузки в Сватово і згоріла вся наша амуніція, всі речі. Отак почалась наша повномасштабна війна.

Ірина Терехова розповідає, що зараз її колектив працює злагоджено, а чоловіки беззаперечно виконують всі накази, адже вона сама багато чого вміє і це цінують.

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Фото надане "Новому времени" Іриною Тереховою

Вдома на військовослужбовицю чекають троє дітей

Наймолодшому синові жінки лише 4 роки. Її чоловік також військовий.

"Як поєднувати роботу на фронті і материнство — ніяк. Це неможливо сумістити. Мені допомагає моя мама і старші дочки — їм 21 і 23 роки. Вони вже дорослі. Повністю займаються з меншим братом. Все самі на себе взяли. Мені одного разу старша дочка сказала, що якщо раптом вас не стане з батьком, то не переживайте, я за малим придивлюся. Ну такого я не планую, звісно. Зараз діти на Заході країни у відносній безпеці", – розповіла Ірина.

Вона зізналася, що пішла на фронт, бо хотіла, насамперед, захистити своїх дітей. Жінка згадує, що під час анексії Криму в 2014 році на півострові з'явилося багато російських військових.

"Я їхала на роботу, і малолєтки оці російські військові понапивалися і в маршрутці з перегаром розказували, як вони будуть заходити на Західну Україну і як вони будуть вбивати бандерівських дівчат, і як будуть їх гвалтувати... Ось це і стало головною мотивацією, щоб моїх дівчат ніхто не зачепив", – говорить Ірина.

Водночас, вона розповіла, що на Східному фронті досі є люди, які чекають "рускій мір". Навіть після того, як розбомбили Рубіжне, фактично стерли з лиця землі — є люди, які досі здають наші позиції. Мер Рубіжного здався кацапні і розказував, хто з наших де є. "Дякуючи йому" і був розбомблений Рубіжний.

За словами військової, ситуація на фронті складна, адже росіяни намагаються "давити масою".

"І їхнього металолому все-таки теж більше, ніж у нас. А скільки в них ще резервів — можемо тільки здогадуватись", – каже вона.

Та попри все "Незламна" Ірина Терехович переконана, що перемога буде і Україна виграє війну.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав історію підполковника Збройних сил України В'ячеслава Єрко, який героїчно загинув у повітряному бою з російськими окупантами.

Також посмертно звання Героя України отримав 32-річний полковник ДПСУ Віталій Кучерявий, який знищиив десятки одиниць ворожої техніки, брав у полон ворогів та рятував побратимів.

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