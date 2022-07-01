Над Крымским мостом взвились огромные столбы дыма (фото, видео)

Днем 1 июля над Крымским мостом было замечено огромное облако дыма.
Дополняется...
Днем 1 июля над Крымским мостом было замечено огромное облако дыма.
Дополняется...
Позывной "Кум"... Олег Куцин - командир 49-го стрелкового батальона "Карпатская Сечь" 93-й ОМБр "Холодный Яр". Легендарный патриот, боровшийся за независимость Украины еще во времена СССР: был участником «Революции на граните», членом «Просвіти»… На российско-украинской войне – с 2014-го. Первый в истории комбат ВСУ в звании младшего лейтенанта. Погиб во время обстрела на Изюмском направлении…История героя
Одесситка Лариса Долина упала в грязь, обмазалась ею с головы до ног и поела г*вна…
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.
ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.
ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.
ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.
КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.
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