Над Крымским мостом взвились огромные столбы дыма (фото, видео)

Непокоренные

27-летний боец полка "Азов" с позывным "Мольфар" был начальником связи штаба обороны Мариуполя. До этого парень из Прикарпатья отслужил 8 лет на Донбассе. Чудом выжил во время авиаударов россиян по "Азовстали", но получил тяжелые ранения. А дальше была невероятная эвакуация вертолетами ВСУ…

Удивительная история спасения