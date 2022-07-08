Минус один предатель: ликвидирован коллаборант – замначальника полиции Новой Каховки

Пособник оккупантов подозревается в пытках украинцев

Херсонские партизаны предупреждали Томку и Ко, что долго предатели не протянут / Коллаж "Сегодня"

Недолго предатель Украины Сергей Томка из временно оккупированной Новой Каховки радовался неожиданному карьерному росту, что обеспечили ему российские оккупанты. Днями по неизвестным причинам он погиб в своем автомобиле.

Об этом сообщает телеграм-канал советника министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Что известно

"Томку – бывшего полицейского – оккупанты назначили "заместителем начальника городского управления полиции" в Новой Каховке. К праотцам предатель отправился из своего же автомобиля Opel вчера после обеда. Детали уточняются. Кто ликвидировал коллаборанта доподлинно неизвестно. Оглядывайтесь, предатели, расплата уже скоро!", – сообщил Геращенко.

Ранее Томка был внесен в перечень сайта "Миротворец" в статусе предателя Украины.

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Другие источники сообщают, что предатель занимался похищением людей с проукраинской позицией и пытками украинцев.

Обстановка в Новой Каховке