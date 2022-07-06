Херсонські партизани у прямому ефірі передали ЗСУ координати цілей з окупантами (відео)

Підпільний рух повідомив, як зірве Москві фейковий референдум

Ціль прийнята... / Колаж "Сьогодні"

Поки Кремль мріє провести фейковий референдум в окупованій Херсонській області, військам Росії доводиться займатися місцевим партизанським рухом, який постійно нагадує, що Херсон – це Україна.

Нині херсонські партизани розмістили у соцмережах відеоролик, де запропонували окупантам самостійно залишити нашу територію, поки вони ще можуть це зробити.

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"Херсонські партизани продовжують успішно передавати інформацію для ЗСУ. Сьогодні, 6 липня, біля залізничного вокзалу було знищено склад із боєприпасами рашистів. Хочемо передати нові цілі – Миколаївське шосе, 5 кілометр у приміщенні компанії… знаходяться понад 200 орків. Лютеранська, 1, колишня будівля СБУ – понад сотня рашистів. Обидва місця спалимо або ми, або ЗСУ", – передав у прямому ефірі координати представник партизанського руху.

Також він пообіцяв, що партизанський рух блокуватиме так званий референдум.

"Ми битимемося на вулицях, а також на мостах. Ми не віддамо жодного шматочка нашої землі і не підтримуємо жодного проросійського уряду в Херсоні", – заявив представник партизанського руху.

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