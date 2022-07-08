Мінус один зрадник: ліквідовано колаборанта – заступника начальника поліції Нової Каховки

Недовго зрадник України Сергій Томка з тимчасово окупованої Нової Каховки тішився несподіваним кар'єрним ростом, що забезпечили йому російські окупанти. Днями через невідомі причини він загинув у своєму автомобілі.
Про це повідомляє телеграм-канал радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка .
Що відомо
"Томку – колишнього поліцейського – окупанти призначили "заступником начальника міського управління поліції" у Новій Каховці. До предків зрадник вирушив зі свого ж автомобіля Opel учора після обіду. Деталі уточнюються. Хто ліквідував колаборанта достеменно невідомо. Оглядайтесь, зрадники, розплата вже скоро!", – повідомив Геращенко.
Раніше Томку було внесено до переліку сайту "Миротворець" у статусі зрадника України.
Інші джерела повідомляють, що зрадник займався викраденням людей із проукраїнською позицією та тортурами українців.
Обстановка у Новій Каховці
- 8 липня ЗСУ завдали точного удару по складах боєприпасів окупантів у Новій Каховці. Наслідки ударів уточнюються.
- 14 червня там уже горіли кілька об'єктів після точних ударів українських військ.
- У перші тижні окупації група п'яних чоловіків у цивільному одязі та з георгіївськими стрічками примусово забрали у відділення поліції Ірину Петрову – футбольного тренера та арбітра із проукраїнськими поглядами.
- Цього тижня херсонські партизани попередили, що знають про кожного зрадника і на них чекає смерть.