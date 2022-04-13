Навіщо Росія змінила командувача війни в Україні: дані розвідки

РФ намагається переоцінити свої воєнні дії

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Призначення Росією генерала армії Олександра Дворнікова командувачем війною в Україні — це спроба централізувати командування та управління, повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що успіху вторгнення Росії в Україну досі заважала нездатність до злагоджених та скоординованих військових дій.

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"Російські повідомлення нещодавно відзначали прогресування наступу на Донбасі, оскільки російські сили перефокусуються на схід. Вибір Дворнікова додатково демонструє, наскільки рішучий опір українців та неефективне довоєнне планування змусили Росію переоцінити свої операції", — йдеться у повідомленні британської розвідки.

Дворніков з 2016 року командував Південним військовим округом Росії, який межує з українським Донбасом. Також він має досвід командування в Сирії, як і багато високопоставлених російських генералів.

Зміна військового командування РФ

Росія на тлі відступу від Києва та визнаних самим Кремлем суттєвих втрат у ході бойових дій змінила командувача. Вторгнення в Україну очолив Олександр Дворніков, командувач військ Південного військового округу. Він має прізвисько "сирієць" і відомий у військових колах своєю лайкою.

Однією з причин проблем, які виникли при досягненні цілей вторгнення в Україну, стала погана координація між військами різних російських військових округів, які беруть участь в операції. У РФ вважають, що генерал Дворніков повинен змінити цю ситуацію і досягти кращої координації.

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Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що призначення Дворнікова – вимушений крок, оскільки Росія зараз наступає на територію України, застосовуючи дуже різноманітні сили.

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