ЗСУ захищають Сєвєродонецьк у вуличних боях: що відбувається у місті

Загарбники стягнули багато артилерії

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ЗСУ тримаються на зайнятих позиціях у Сєвєродонецьку. Про безпекову ситуацію в місті станом на зараз розповів голова міської військової адміністрації Олександр Стрюк в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє "Україна 24".

У місті все ще точаться вуличні бої, ситуація залишається вкрай складною, росіяни зосередили багато артилерії. ЗСУ роблять максимум, щоб відстояти Сєвєродонецьк.

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Також повідомляється, що почали виходити на зв'язок люди, яких депортували з міста росіяни. Повернутися вони не можуть.

Наразі у Сєвєродонецьку залишається 10-11 тисяч населення. Комунікації втрачені майже 1,5 місяця тому і потребують капітального відновлення.

Втрати ворога

Українські військові продовжують не лише відбивати атаки російських окупантів, а й завдавати їм важких ударів. Рашисти зазнають величезних втрат в нашій країні, повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.06 орієнтовно становлять:

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особового складу ‒ близько 31 360 (+110) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1390 (+4) од.;

бойових броньованих машин ‒ 3416 (+16) од.;

артилерійських систем – 694 (+4) од.;

РСЗВ ‒ 207 (+0) од.;

засобів ППО ‒ 96 (+0) од.;

літаків – 212 (+1) од.;

гелікоптерів – 177 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 553 (+2);

крилатих ракет ‒ 125 (+0);

кораблів/катерів ‒ 13 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2405 (+10) од.;

спеціальної техніки ‒ 53 (+0).

У Генштабі заявили, що найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку.

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