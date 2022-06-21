Верещук закликала жителів Херсонської області терміново евакуюватися

Це допоможе швидше деокупувати населені пункти

Верещук звернулася до жителів Херсонщини/Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images, колаж: "Сьогодні"

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликає жителів тимчасово окупованої території Херсонської області виїхати. Це полегшить деокупувати населені пункти.

Про це Верещук заявила під час брифінгу.

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Вона наголосила, що жителі Херсонської області, а особливо ті, у яких є діти, не повинні відмовлятися від можливостей для виїзду, які їм надають окупанти, тому що це дозволить прискорити деокупацію області українською армією.

"Виїжджайте, будь ласка, тому що наша армія буде обов'язково деокупувати ці землі. Наша воля це зробити непохитна. І дуже важко потім буде відкрити гуманітарний коридор, коли там будуть діти. Це було важко в Маріуполі, а в Херсонській області це буде ще важче. Бо ворог вчиться, стає ще більш цинічним, використовує живий щит, особливо дітей", — сказала Верещук.

Крім того, вона закликала скористатися можливістю для виїзду через тимчасово окупований Крим, за допомогою виданих для цього окупантами фейковими документами і запевнила, що українська влада не буде за це карати.

Від чого залежить деокупація України?

Від постачання зброї Україні залежить швидкість деокупації територій нашої держави.

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"Я вдячний, що надходить (озброєння. – Ред.). Але воно має надходити швидше, якщо ми всі живемо однією метою – щоб був мир, щоб не було війни у Європі і щоб ця війна Російської Федерації не пішла в інші країни, в країни Євросоюзу та країни НАТО. А що в неї такі мрії й думки є, я в цьому впевнений", – сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що від потужності та стійкості України залежать подальші плани країни-агресора щодо інших держав.

"Впевнений, якщо Україна не буде міцною, вони підуть далі. Київ – це не фініш у їхньому марафоні. Це для них початок. Ми показали свою міцність, і зараз дуже важливо, щоб цю міцність разом з нами показували наші західні партнери", – зазначив президент.

За словами глави держави, у разі затягування постачання зброї війна в Україні набуде стагнаційного характеру.

"Всі стоятимуть на місці. Буде просування тієї чи іншої сторони на один-п'ять кілометрів вперед, а потім – на один-п'ять кілометрів назад. Якщо буде більше зброї, яка є в нашому запиті до наших партнерів, то ми почнемо просуватися вперед", – зазначив він.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Жданов назвав три варіанти звільнення Херсона. Також ми писали, що РФ в окупованому Херсоні заблокувала 14 кораблів.