Верещук призвала жителей Херсонской области срочно эвакуироваться

Это поможет быстрее деоккупировать населённые пункты

Верещук обратилась к жителям Херсонской области/Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images, коллаж: "Сегодня"

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призывает жителей временно оккупированной территории Херсонской области уехать. Это облегчит деоккупацию населенных пунктов.

Об этом Верещук заявила во время брифинга.

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Она подчеркнула, что жители Херсонской области, особенно те, у которых есть дети, не должны отказываться от возможностей для выезда, которые им предоставляют оккупанты, потому что это позволит ускорить деоккупацию области украинской армией.

"Выезжайте, пожалуйста, потому что наша армия будет обязательно деоккупировать эти земли. Наша воля это сделать непоколебима. И очень тяжело потом будет открыть гуманитарный коридор, когда там будут дети. Это было тяжело в Мариуполе, а в Херсонской области это будет еще труднее. Потому что враг учится, становится еще более циничным, использует живой щит, особенно детей", — сказала Верещук.

Кроме того, она призвала воспользоваться возможностью выезда через временно оккупированный Крым, с помощью выданных для этого оккупантами фейковыми документами и заверила, что украинские власти не будут за это наказывать.

От чего зависит деоккупация Украины?

От поставок оружия Украине зависит скорость деоккупации территорий нашего государства.

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"Я благодарен, что поступает (вооружение. – Ред.). Но оно должно поступать быстрее, если все мы живем одной целью – чтобы был мир, чтобы не было войны в Европе и чтобы эта война Российской Федерации не пошла в другие страны, в страны Евросоюза и страны НАТО. А в том, что у нее есть такие мечты и мысли, я уверен", – сказал он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что от мощности и устойчивости Украины зависят дальнейшие планы страны-агрессора в отношении других государств.

"Уверен, если Украина не будет мощной, они пойдут дальше. Киев – это не финиш в их марафоне. Это для них начало. Мы показали свою мощь, и сейчас очень важно, чтобы эту мощь вместе с нами показывали наши западные партнеры", – отметил президент.

По словам главы государства, в случае затягивания поставок оружия война в Украине приобретет стагнационный характер.

"Все будут стоять на месте. Будет продвижение той или иной стороны на один-пять километров вперед, затем – на один-пять километров назад. Если будет больше оружия, которое есть в нашем запросе к нашим партнерам, то мы начнем продвигаться вперед", – отметил он.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Жданов назвал три варианта освобождения Херсона. Также мы писали, что РФ в оккупированном Херсоне заблокировала 14 кораблей.