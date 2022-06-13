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Врятував товаришів по службі ціною свого життя: історія героя України Романа Собківа

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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13 червня, 16:01
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Майор отримав звання Героя посмертно
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Майор Національної гвардії України, командир групи окремого загону спецпризначення "Омега" Північного ОТО Національної гвардії України Роман Собків загинув 12 березня 2022 року, захищаючи Київ. Йому було 32 роки. Указом президента України від 17 квітня посмертно Роману Собківу присвоєно звання Героя України. "Сьогодні" розповідає, що відомо про героя.

Біографія Романа Собківа

Свою військову кар’єру Роман розпочав 2007 року. Після закінчення Стрийського вищого професійного училища № 8 він був призваний на строкову службу до однієї з частин внутрішніх військ МВС України. Після цього він вирішив продовжити військову кар'єру й у 2012 році успішно закінчив Академію внутрішніх військ МВС України за спеціальністю "Автомобільний транспорт".

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Чотири роки Роман Собків прослужив у танковому підрозділі бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука НГУ. Він перебував у бойових відрядженнях на Донбасі загальним часом біля одного року.

До ОЗСП "Омега" Північного ОТО НГУ майор Собків був переведений у серпні 2021 року. Він швидко заслужив авторитет серед підлеглих та повагу командування загону. Кожен, хто його знав, відзначав його талант швидко орієнтуватися та діяти в надзвичайних обставинах.

У 2017-18 роках група Собківа виконувала бойові задачі у Донецкій області. Зокрема, брала учать в обороні узбережжя Азовського моря з метою недопущення просування морського десанту незаконних збройних формувань.

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Разом з підлеглим особовим складом батальйону брав активну участь у виконанні службово-бойових завдань у районі проведення операції Об’єднаних сил на сході України на Світлодарській дузі.

24 лютого 2022 року майору Роману Собківу, старшому лейтенанту Віктору Головку та їхнім підлеглим було поставлено завдання обороняти аеропорт "Київ", щоб не допустити висадки ворожого десанту. Групи Собківа і Головка утримували свої позиції дев’ять діб.

З березня 2022 підрозділ Собківа виконував завдання з оборони районів Київської області з метою виявлення позиції противника. Так було знищено кілька позицій противника.

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Загибель майора

14 березня 2022 підрозділ Собківа попав у вогневу засідку, противник відкрив шквальний вогонь. Роман отримав легке поранення голови та надав собі самостійно медичну допомогу. Спільно було прийнято рішення, що група старшого лейтенанта Віктора Головка відвертає на себе увагу від групи майора Романа Собківа, який з лівого флангу обходить позиції противника. Обійшовши ворожі позиції, група Романа провела операцію в глибині ворожих позицій.

Зав’язався бій з переважаючими силами противника, ворог закидував гранатами та застосовував вогнемети. Майор Роман Собків наказав групі відходити, а сам залишився на позиції та прикривав відхід особового складу. Ціною власного життя, особисто подавляючи вогневі засоби та живу силу противника командир надав можливість особовому складу групи відійти на безпечну відстань, перегрупуватись та повернутися в бій. Він загинув від множинних осколкових поранень тіла.

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