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Спас сослуживцев ценой своей жизни: история героя Украины Романа Собкива

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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13 июня, 16:01
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Майор получил звание Героя посмертно
Роман Собкив погиб, защищая Украину
Роман Собкив погиб, защищая Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Майор Национальной гвардии Украины, командир группы отдельного отряда спецназначения "Омега" Северного ОТО Национальной гвардии Украины Роман Собкив погиб 12 марта 2022 года, защищая Киев. Ему было 32 года. Указом президента Украины от 17 апреля посмертно Роману Собкиву присвоено звание Героя Украины. "Сегодня" рассказывает, что известно о герое.

Биография Романа Собкива

Свою военную карьеру Роман начал в 2007 году. После окончания Стрыйского высшего профессионального училища №8 он был призван на срочную службу в одну из частей внутренних войск МВД Украины. После этого он решил продолжить военную карьеру и в 2012 году успешно окончил Академию внутренних войск МВД Украины по специальности "Автомобильный транспорт".

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Четыре года Роман Собкив прослужил в танковом подразделении бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука НГУ. Он находился в боевых командировках на Донбассе в общей сложности около одного года.

В ОЗСП "Омега" Северного ОТО НГУ майор Собкив был переведен в августе 2021 года. Он быстро заслужил авторитет среди подчиненных и уважение командования отряда. Каждый, кто знал его, отмечал его талант быстро ориентироваться и действовать в чрезвычайных обстоятельствах.

В 2017-18 годах группа Собкива выполняла боевые задачи в Донецкой области. В частности, принимала участие в обороне побережья Азовского моря с целью недопущения продвижения морского десанта незаконных вооруженных формирований.

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Вместе с подчиненным личным составом батальона активно участвовал в выполнении служебно-боевых задач в районе проведения операции Объединенных сил на востоке Украины на Светлодарской дуге.

24 февраля 2022 года майор Роман Собкив, старший лейтенант Виктор Головка и их подчиненные поставили задачу оборонять аэропорт "Киев", чтобы не допустить высадки вражеского десанта. Группы Собкива и Головко удерживали свои позиции девять суток.

С марта 2022 г. подразделение Собкива выполняло задачи по обороне районов Киевской области с целью выявления позиции противника. Так было уничтожено несколько позиций противника.

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Гибель майора

14 марта 2022 года подразделение Собкива попало в огневую засаду, противник открыл шквальный огонь. Роман получил легкое ранение головы и оказал самостоятельно медицинскую помощь. Совместно было принято решение, что группа старшего лейтенанта Виктора Головко отвлекает внимание от группы майора Романа Собкива, который с левого фланга обходит позиции противника. Обойдя вражеские позиции, группа Романа провела операцию в глубине враждебных позиций.

Завязался бой с превосходящими силами противника, враг забрасывал гранатами и применял огнеметы. Майор Роман Собкив приказал группе отходить, а сам остался на позиции и прикрывал уход личного состава. Ценой собственной жизни лично подавляя огневые средства и живую силу противника командир предоставил возможность личному составу группы отойти на безопасное расстояние, перегруппироваться и вернуться в бой. Он погиб от множественных осколочных ранений тела.

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