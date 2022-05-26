Арестович розповів, у чому армія РФ зараз перемагає

Деякі обставини збільшують ризики окупації нових районів України

Арестович розповів, що армія окупантів переважає українську за накопичуванням резервів/Фото: колаж: "Сьогодні"

За темпами відновлення боєздатності підрозділи Збройних сил України поступаються армії російських окупантів.

Про це повідомив позаштатний радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі на YouTube-каналі "Фейгін Live".

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Росія після втрат на першому етапі повномасштабної війни зуміла швидше накопичити резерви. Ця обставина збільшує ризики окупації нових районів України.

"Ми програли російській армії за темпами. Вони накопичили резерви раніше, ніж ми. Ми відстаємо, що робить ситуацію на фронті вкрай важкою. Через це можливе повернення російської армії на північ нашої країни та посилення тиску по лінії Херсон-Запоріжжя", – розповів Арестович.

Арестович розповів, де окупанти хочуть влаштувати "другий Маріуполь"

Позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів про новий Маріуполь на Сході України.

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"Ось вони намагаються прорватися тут, від Врубовки і перерізати дорогу в районі Берестового, це одна з головних цілей, щоб перервати постачання між Бахмутом і Лисичанськом. Якщо подивитися на Сіверськ, то ось він, малий котел вздовж залізниці, який вони намагаються замкнути — від Сіверська до Берестового. Виходить маленький котел, який Ямпіль, Сіверськ, Попасна, Врубівка... Вони замикають і Лисичанськ і Сєвєродонецьк залишаються в оточенні. Це головне завдання, яке вони зараз вирішують. Завдання — зробити "новий Маріуполь", — сказав Арестович.

За його словами, наразі там дуже складна ситуація для українських військ.

"Безперервні удари артилерією та авіацією, практично безперервні атаки наземних сил противника. Перевага по артилерії, по авіації у противника. І там, м'яко кажучи, ми ледь-ледь вигрібаємо. Але сам Лисичанськ і Сєвєродонецьк, там ситуація керована", — зазначив Арестович.

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