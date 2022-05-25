Арестович розповів, де окупанти хочуть влаштувати "другий Маріуполь"

Окупанти зараз мають головне завдання, яке вони намагаються вирішити

Арестович розповів про нове завдання окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповівпро новий Маріуполь на Сході України

Про це він розповів під час інтерв'ю на YouTube-каналі "Фейгін Live".

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"Ось вони намагаються прорватися тут, від Врубовки і перерізати дорогу в районі Берестового, це одна з головних цілей, щоб перервати постачання між Бахмутом і Лисичанськом. Якщо подивитися на Сіверськ, то ось він, малий котел вздовж залізниці, який вони намагаються замкнути — від Сіверська до Берестового. Виходить маленький котел, який Ямпіль, Сіверськ, Попасна, Врубівка... Вони замикають і Лисичанськ і Сєвєродонецьк залишаються в оточенні. Це головне завдання, яке вони зараз вирішують. Завдання — зробити "новий Маріуполь", — сказав Арестович.

За його словами, наразі там дуже складна ситуація для українських військ.

"Безперервні удари артилерією і авіацією, практично безперервні атаки наземних сил противника. Перевага по артилерії, по авіації у противника. І там, м'яко кажучи, ми ледь-ледь вигрібаємо. Але сам Лисичанськ і Сєвєродонецьк, там ситуація керована", — зазначив Арестович.

Окупанти накрили вогнем Дніпропетровську область

Російські окупанти у вівторок, 24 травня, обстріляли населений пункт Миколаївка Дніпропетровської області. Загарбники використали авіацію. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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"Протягом дня також тривали обстріли орками наших територій з усіх видів РСЗВ, ствольної артилерії, танків і мінометів", — зазначив Вілкул.

За його словами, на лінії боєзіткнень ворог продовжує системні обстріли мирних населених пунктів. Вночі з РСЗВ "Ураган" загарбники обстріляли село Велика Костромка, в результаті чого були зруйновані приватні домоволодіння. На щастя обійшлося без жертв.

Вілкул додав, що ситуація в Кривому Розі і Криворізькому районі повністю контролюється ЗСУ і військовою адміністрацією.

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