Арестович рассказал, в чем армия РФ сейчас побеждает

Некоторые обстоятельства увеличивают риски оккупации новых районов Украины

Арестович рассказал, что армия оккупантов превосходит украинскую по накоплением резервов/Фото: коллаж: "Сегодня"

По темпам восстановления боеспособности подразделения Вооруженных сил Украины уступают армии российских оккупантов.

Об этом сообщил внештатный советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире на YouTube-канале "Фейгин Live".

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Россия после потерь на первом этапе полномасштабной войны смогла быстрее накопить резервы. Это обстоятельство увеличивает риск оккупации новых районов Украины.

"Мы проиграли российской армии по темпам. Они накопили резервы раньше, чем мы. Мы отстаем, что делает ситуацию на фронте крайне тяжелой. Поэтому возможно возвращение российской армии на север нашей страны и усиление давления по линии Херсон-Запорожье", — рассказал Арестович.

Арестович рассказал, где оккупанты хотят устроить "второй Мариуполь"

Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о новом Мариуполе на Востоке Украины.

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"Вот они пытаются прорваться здесь, от Врубовки и перерезать дорогу в районе Берестового, это одна из главных целей, чтобы прервать снабжение между Бахмутом и Лисичанском. Если посмотреть на Северск, то вот он, малый котёл вдоль железной дороги, который они пытаются замкнуть — от Северска до Берестового. Получается маленький котёл, который Ямполь, Северск, Попасная, Врубовка... Они замыкают и Лисичанск и Северодонецк остаются в окружении. Это главная задача, которую они сейчас решают. Задача — сделать "новый Мариуполь", — сказал Арестович.

По его словам, сейчас там очень сложная ситуация для украинских войск.

"Непрерывные удары артиллерией и авиацией, практически непрерывные атаки наземных сил противника. Превосходство по артиллерии, по авиации у противника. И там, мягко говоря, мы едва-едва выгребаем. Но сам Лисичанск и Северодонецк, там ситуация управляемая", — отметил Арестович.

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