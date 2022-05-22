Загарбники у шоці як згоряють їхні гроші за вбивства українців – перехоплення СБУ

Військовий РФ розповів, що купив за гроші, які отримав за війну в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні
Окупанти скаржаться, що російський рубль перетворюється на "фантики" і на ті гроші, які їм заплатили за участь у війні, не так багато й купиш. Через сильну девальвацію за поранення отримані на війні не вистачає навіть на однокімнатну квартиру в російській глибинці.
Про це йдеться у перехопленому СБУ телефонній розмові окупанта, який повернувся з України додому.
За словами солдата, після повернення йому вистачило грошей на те, щоб купити собі машину, не нову, а про покупку квартири й мови не може бути. Ціни у Росії зросли.
"Машину собі взяв, Volkswagen polo повний фарш, не новий, 2012-го року, ціни пи**ець як піднялися. Я задоволений що взяв, у неї тільки пофарбоване ліве крило і капот – все інше заводське", – розповів він про те , куди витратив гроші
Співрозмовник запитав, а чому він собі не купив ще й квартири, на що окупант відповів, що квартири зараз стали дуже дорогими.
"У нас однокімнатна в Астрахані 4 лями стоїть. Старшина каже, що ще одне поранення і якраз вистачить", – повідомив військовий.
Перехоплення розмов російських військових
- В одному з перехоплень російські окупанти зізнаються, як розстрілюють мирних жителів в Україні займаються мародерством і навіть їдять собак.
- Військові РФ розкрили причину відведення своїх військ . Як виявилося, вони очікують і бояться ЗСУ, які почали переходити у контрнаступ та звільняти населені пункти.
- Стало відомо, що серед російських окупантів зростає невдоволення найвищим командуванням РФ і назрівають бунти. Багато солдатів на межі божевілля від того, що кожен день їм доводиться відправляти до РФ колони вантажівок із трупами.
- Служба безпеки України перехопила телефонну розмову російського солдата. Окупант розповів, що його колеги просто використовують як приманку для Збройних сил України . Одну групу кидають, щоб їх розбили, іншій вдається пройти.
Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" озвучив найсвіжіші зведення Генштабу ЗСУ: дві третини чорноморського флоту РФ привели в боєздатність, ворог не припиняє обстріл мирних жителів на Донбасі, а на території Білгородської області росія розгорнула свої "Іскандери", щоб бити по території України.