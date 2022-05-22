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Загарбники у шоці як згоряють їхні гроші за вбивства українців – перехоплення СБУ

Наталія Магдик
22 травня, 12:37
Російський військовий засмучений, що рубль девальвував і він привіз мало грошей додому

Військовий РФ розповів, що купив за гроші, які отримав за війну в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти скаржаться, що російський рубль перетворюється на "фантики" і на ті гроші, які їм заплатили за участь у війні, не так багато й купиш. Через сильну девальвацію за поранення отримані на війні не вистачає навіть на однокімнатну квартиру в російській глибинці.

Про це йдеться у перехопленому СБУ телефонній розмові окупанта, який повернувся з України додому.

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За словами солдата, після повернення йому вистачило грошей на те, щоб купити собі машину, не нову, а про покупку квартири й мови не може бути. Ціни у Росії зросли.

"Машину собі взяв, Volkswagen polo повний фарш, не новий, 2012-го року, ціни пи**ець як піднялися. Я задоволений що взяв, у неї тільки пофарбоване ліве крило і капот – все інше заводське", – розповів він про те , куди витратив гроші

Співрозмовник запитав, а чому він собі не купив ще й квартири, на що окупант відповів, що квартири зараз стали дуже дорогими.

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"У нас однокімнатна в Астрахані 4 лями стоїть. Старшина каже, що ще одне поранення і якраз вистачить", – повідомив військовий.

Перехоплення розмов російських військових

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