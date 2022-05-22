Захватчики в шоке, как сгорают их деньги за убийства украинцев – перехват СБУ

Военный РФ рассказал, что купил на деньги, которые получил за войну в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты жалуются, что российский рубль превращается в "фантики" и на те деньги, которые им заплатили за участие в войне, не так много и купишь. Из-за сильной девальвации за ранения, полученные на войне, не хватает даже на однокомнатную квартиру в российской глубинке.

Об этом говорится в перехваченном СБУ телефонном разговоре оккупанта, который вернулся из Украины домой.

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По словам солдата, по возвращении ему хватило денег на то, чтобы купить себе машину, не новую, а про покупку квартиры и речи не может быть. Цены в России выросли.

"Машину себе взял, Volkswagen polo, полный фарш, не новый, 2012-того года, цены пи**ец как поднялись. Я доволен, что взял, у нее только покрашено левое крыло и капот – все остальное заводское", – рассказал он о том, куда потратил деньги.

Собеседник спросил, а почему он себе не купил еще и квартиру, на что оккупант ответил, что квартиры сейчас стали очень дорогие.

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"У нас однокомнатная в Астрахани 4 ляма стоит. Старшина говорит, что еще одно ранение, и как раз хватит" – сообщил военный.

Перехваты разговоров российских военных

В одном из перехватов российские оккупанты признаются, как расстреливают мирных жителей в Украине, занимаются мародерством и даже едят собак.

Военные РФ раскрыли причину отвода своих войск. Как оказалось, они ожидают и боятся ВСУ, которые начали переходить в контрнаступление и освобождать населенные пункты.

Стало известно, что среди российских оккупантов растет недовольство высшим командованием РФ и назревают бунты. Многие солдаты на грани безумия оттого, что каждый день им приходится отправлять в РФ колонны грузовиков с трупами.

Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор российского солдата. Оккупант рассказал, что его коллег просто используют как приманку для Вооруженных сил Украины. Одну группу бросают, чтобы их разбили, другой удается пройти.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" озвучил самые свежие сводки Генштаба ВСУ: две трети черноморского флота РФ привели в боеготовность, враг не прекращает обстрелы мирных жителей на Донбассе, а на территории Белгородской области Россия развернула свои "Искандеры", чтобы бить по территории Украины.