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Захватчики в шоке, как сгорают их деньги за убийства украинцев – перехват СБУ

Наталья Магдык
22 мая, 12:37
Российский военный опечален, что рубль девальвировал и он привез мало денег домой

Военный РФ рассказал, что купил на деньги, которые получил за войну в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты жалуются, что российский рубль превращается в "фантики" и на те деньги, которые им заплатили за участие в войне, не так много и купишь. Из-за сильной девальвации за ранения, полученные на войне, не хватает даже на однокомнатную квартиру в российской глубинке.

Об этом говорится в перехваченном СБУ телефонном разговоре оккупанта, который вернулся из Украины домой.

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По словам солдата, по возвращении ему хватило денег на то, чтобы купить себе машину, не новую, а про покупку квартиры и речи не может быть. Цены в России выросли.

"Машину себе взял, Volkswagen polo, полный фарш, не новый, 2012-того года, цены пи**ец как поднялись. Я доволен, что взял, у нее только покрашено левое крыло и капот – все остальное заводское", – рассказал он о том, куда потратил деньги.

Собеседник спросил, а почему он себе не купил еще и квартиру, на что оккупант ответил, что квартиры сейчас стали очень дорогие.

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"У нас однокомнатная в Астрахани 4 ляма стоит. Старшина говорит, что еще одно ранение, и как раз хватит" – сообщил военный.

Перехваты разговоров российских военных

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