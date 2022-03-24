ЗСУ показали, що залишилося від нового збитого Мі-35

Ще на один вертоліт у російських окупантів менше / Колаж "Сьогодні"

24 березня українські підрозділи ППО збили черговий гелікоптер російської армії, яка вторглася на територію нашої країни рівно місяць тому.

Як повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуці штаб Сухопутних військ ЗС України, окупанти втратили транспортно-бойовий гелікоптер цілодобового застосування Мі-35.

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Повітряні трофеї

Згідно з останнім зведенням Генштабу України, ворог втратив уже 108 літаків та 124 вертольоти.

Трохи раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в його області українські військові змогли збити літак і одну крилату ракету.

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23 березня на півдні Харківщини наші військові збили два літаки окупантів.

20 березня українські військові 128 окремої гірничо-штурмової бригади знищили новий вертоліт окупантів Ка-52 (Алігатор) вартістю понад 16 мільйонів доларів.

19 березня у Бучанському районі Київської області ЗСУ збили розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління Ка-52 "Алігатор".

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Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на звіт своєї військової розвідки повідомило, що Росія не змогла взяти під контроль повітряний простір України і це ускладнило просування армії окупантів.