ЗСУ показали, що залишилося від нового збитого Мі-35

Ще на один вертоліт у російських окупантів менше / Колаж "Сьогодні"
24 березня українські підрозділи ППО збили черговий гелікоптер російської армії, яка вторглася на територію нашої країни рівно місяць тому.
Як повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуці штаб Сухопутних військ ЗС України, окупанти втратили транспортно-бойовий гелікоптер цілодобового застосування Мі-35.
Повітряні трофеї
Згідно з останнім зведенням Генштабу України, ворог втратив уже 108 літаків та 124 вертольоти.
Трохи раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в його області українські військові змогли збити літак і одну крилату ракету.
23 березня на півдні Харківщини наші військові збили два літаки окупантів.
20 березня українські військові 128 окремої гірничо-штурмової бригади знищили новий вертоліт окупантів Ка-52 (Алігатор) вартістю понад 16 мільйонів доларів.
19 березня у Бучанському районі Київської області ЗСУ збили розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління Ка-52 "Алігатор".
Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на звіт своєї військової розвідки повідомило, що Росія не змогла взяти під контроль повітряний простір України і це ускладнило просування армії окупантів.