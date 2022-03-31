Ворожа ракета потрапила в завод у Дніпропетровській області – Резніченко

Ворожа ракета потрапила до нафтобази. Колаж "Сьогодні"

Керівник Дніпропетровської обласної адміністрації Валентин Резніченко оприлюднив нову інформацію про ракетні обстріли області.

Про це він написав у Telegram-каналі.

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Деталі

"Ворожі атаки по нашій області. У Дніпрі ракета потрапила в нафтобазу. У Новомосковську – в один із заводів. Загиблих немає. На місці працюють рятувальники та правоохоронці. Ми переможемо!", – повідомив Резніченко.

Атака на Дніпро та область

29 березня кілька снарядів впали на Дніпропетровщині – Павлограді, Новомосковському та Нікопольському районах.

27 березня окупанти обстріляли Дніпропетровщину забороненими касетними бомбами.

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24 березня у Дніпропетровській області окупанти завдали ракетного удару по військовому об'єкту .

20 березня військові РФ обстріляли селище у Дніпропетровській області.

20 березня окупанти обстріляли з "Градів" околиці Зеленодольська .

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15 березня РФ завдала ракетного удару по аеропорту Дніпра .

11 березня Росія вперше з початку війни атакувала Дніпро, по місту вдарили ракетами .