Війська РФ планують наступ на двох напрямках на сході – ISW

РФ намагається захопити міста України. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжуватимуть посилювати наступ одразу на два міста – Слов'янськ та Сіверськ. РФ визнала, що не може так швидко здійснити усі свої цілі в Україні. Тому зараз вони усувають усі недоліки вторгнення до нашої країни.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

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На думку аналітиків, у Кремлі визнали, що вони не можуть швидко досягти своєї мети в Україні та продовжують коригувати свої військові цілі, намагаючись усунути початкові недоліки вторгнення в Україну.

Тому в Інституті вважають, що окупанти далі наступатимуть у районі Сєвєродонецька, але водночас українські захисники зберігають контроль над промисловим районом міста.

Крім того, військові РФ відновили зусилля з перерізання траси Т1303 Гірське – Лисичанськ та розпочали невдалий штурм населених пунктів уздовж траси Т1302 Бахмут – Лисичанськ.

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Також Інститут з посиланням на геолокаційні кадри припускає, що російські та чеченські підрозділи взяли під контроль залізничну станцію в Комишувасі (приблизно в 7 км на захід від Т1303) і, ймовірно, спробують з’єднатися з підрозділами, що наступають на Оріхове.

Ці ж зображення засвідчили, що війська РФ побудували новий міст уздовж своїх наземних ліній зв’язку до Ізюма Харківської області. На думку аналітиків, це, зокрема, може свідчити про те, що російські сили продовжуватимуть посилювати наступальні операції на Слов’янськ і Сіверськ.

Експерти додали, що зараз українським силам потрібна підтримка Заходу, особливо щодо артилерійських систем, оскільки російська чисельність та ресурси посилюють тиск.

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В ISW назвали ахіллесову п'яту РФ на сході

Російські окупанти переважно залишаються прив’язаними до доріг і обмежені вузькими фронтами. Вони перетнули річку Сіверський Донець та готуються до відновлення наступальних дій на Слов'янськ. Крім того, триває штурм Сєвєродонецька. Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Військові аналітики нагадують, що українські чиновники посилюють запити на досконаліші системи озброєння, поки російські війська здобувають перевагу силою. Особливо складними є позиційні бої в районі Сєвєродонецька – Лисичанська. ЗСУ терміново потребують постачання артилерійських систем.

"Оскільки українські війська використовують останні запаси систем зброї та боєприпасів радянських часів, їм знадобиться послідовна підтримка Заходу для переходу до нових ланцюжків постачання боєприпасів і ключових артилерійських систем. Ефективна артилерія ставатиме все вирішальнішою у боях на сході України", – зазначили в ISW.

Крім того, військові аналітики констатували, що станом на 10 червня російські війська продовжують наземні штурми в межах Сєвєродонецька. Водночас вони не мають повного контролю над містом.

Загарбники також готуються до відновлення наступальних дій на Слов'янськ і досягли незначних успіхів на півночі від міста.

До того ж окупанти продовжують зусилля з перерізання траси Т1302 Бахмут – Лисичанськ і здійснюють штурм населених пунктів поблизу траси.

Повідомляється, що російські війська взяли під контроль Кінбурнську косу в північній частині Чорного моря, що дозволить їм продовжити контроль над узбережжям Чорного моря.

Дані про додаткові 10 БТГ, які діють на Харківському напрямку, ймовірно, свідчать про те, що Кремль реорганізував свої підрозділи та, можливо, розгорнув деякі підкріплення, але малоймовірно, що російські сили дійсно збільшили свою бойову потужність на 50%.

Крім того, російські атаки залишаються здебільшого прив’язаними до доріг та обмеженими вузькими фронтами.

ISW без підтвердження, але з посиланням на різні дані припускає, що росіяни просунулися на південь від Святогірська і перетнули річку Сіверський Донець у районі Святогірськ – Тетянівка.

Раніше ми писали, що окупантам потрібно буде забезпечити подальші складні оперативні цілі за межами Сєверодонецька, включаючи ключове місто Краматорськ та головну дорогу М04 Дніпро – Донецьк.

Також повідомлялося, що росіяни зазнали дуже великих втрат у Сєвєродонецьку та на околицях. У них не виходить нічого захопити та закріпитися, але вони продовжують наполегливо наступати на ЗСУ.