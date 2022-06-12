Війська РФ планують посилити наступ на два міста на Сході – ISW

РФ пытается захватить города Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты будут продолжать усиливать наступление сразу на два города – Славянск и Северск. РФ признала, что не может так быстро осуществить все свои цели в Украине. Поэтому сейчас они устраняют все недостатки вторжения в нашу страну.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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По мнению аналитиков, в Кремле признали, что они не могут быстро достичь своих целей в Украине и продолжают корректировать свои военные цели, пытаясь устранить первоначальные недостатки вторжения в Украину.

Поэтому в Институте считают, что оккупанты будут дальше наступать в районе Северодонецка, но при этом украинские защитники сохраняют контроль над промышленным районом города.

Кроме того, военные РФ возобновили усилия по перерезанию трассы Т1303 Горское-Лисичанск и начали неудачный штурм населенных пунктов вдоль трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск.

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Также Институт со ссылкой на геолокационные кадры предполагает, что российские и чеченские подразделения взяли под контроль железнодорожную станцию ​​в Камышевахе (примерно в 7 км западнее Т1303) и, вероятно, попытаются соединиться с наступающими на Орехово подразделениями.

Эти же изображения показали, что войска РФ построили новый мост вдоль своих наземных линий связи к Изюму Харьковской области. По мнению аналитиков, это, в частности, может говорить о том, что российские силы будут продолжать усиливать наступательные операции на Славянск и Северск.

Эксперты добавили, что сейчас украинским силам необходима поддержка Запада, особенно в отношении артиллерийских систем, поскольку российская численность и ресурсы усиливают давление.

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В ISW назвали ахиллесову пяту РФ на востоке

Российские оккупанты преимущественно остаются привязанными к дорогам и ограничены узкими фронтами. Они пересекли реку Северский Донец и готовятся к возобновлению наступательных действий на Славянск. Кроме того, продолжается штурм Северодонецка. Об этом сообщил Американский Институт изучения войны (ISW).

Военные аналитики напоминают, что украинские чиновники ужесточают запросы на более совершенные системы вооружения, пока российские войска получают преимущество силой. Особенно сложны позиционные бои в районе Северодонецка – Лисичанска. ВСУ срочно нуждаются в поставках артиллерийских систем.

"Поскольку украинские войска используют последние запасы систем оружия и боеприпасов советских времен, им понадобится последовательная поддержка Запада для перехода к новым цепочкам поставок боеприпасов и ключевых артиллерийских систем. Эффективная артиллерия будет становиться все более решающей в боях на востоке Украины", – отмечают в ISW.

Кроме того, военные аналитики констатировали, что по состоянию на 10 июня российские войска продолжают наземные штурмы в пределах Северодонецка. В то же время они не имеют полного контроля над городом.

Захватчики также готовятся к возобновлению наступательных действий на Славянск и добились незначительных успехов на севере от города.

К тому же оккупанты продолжают усилия по перерезанию трассы Т1302 Бахмут – Лисичанск и совершают штурм населенных пунктов вблизи трассы.

Сообщается, что русские войска взяли под контроль Кинбурнскую косу в северной части Черного моря, что позволит им продолжить контроль над побережьем Черного моря.

Данные о дополнительных 10 БТГ, действующих на Харьковском направлении, вероятно, свидетельствуют о том, что Кремль реорганизовал свои подразделения и, возможно, развернул некоторые подкрепления, но маловероятно, что российские силы действительно увеличили свою боевую мощь на 50%.

Кроме того, российские атаки остаются в основном привязанными к дорогам и ограниченными узкими фронтами.

ISW без подтверждения, но со ссылкой на разные данные предполагает, что россияне продвинулись к югу от Святогорска и пересекли реку Северский Донец в районе Святогорск – Татьяновка.

Ранее мы писали, что оккупантам нужно будет обеспечить дальнейшие сложные оперативные цели за пределами Северодонецка, включая ключевой город Краматорск и главную дорогу М04 Днепр – Донецк.

Также сообщалось, что россияне понесли очень большие потери в Северодонецке и на окраинах. У них не получается ничего захватить и закрепиться, но они продолжают упорно наступать на ВСУ.