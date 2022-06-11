В ISW назвали ахіллесову п'яту РФ на Сході

Росіяни атакують на вузьких фронтах, поки ЗСУ чекають підкріплення

Атаки России ограничены узкими фронтами. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти переважно залишаються прив’язаними до доріг і обмежені вузькими фронтами. Вони перетнули річку Сіверський Донець та готуються до відновлення наступальних дій на Слов'янськ. Крім того, триває штурм Сєвєродонецька.

Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Військові аналітики нагадують, що українські чиновники посилюють запити на більш досконалі системи озброєння, поки російські війська здобувають перевагу силою. Особливо складними є позиційні бої в районі Сєвєродонецьк-Лисичанська. ЗСУ терміново потребують постачання артилерійських систем.

"Оскільки українські війська використовують останні запаси систем зброї та боєприпасів радянських часів, їм знадобиться послідовна підтримка Заходу для переходу до нових ланцюжків постачання боєприпасів і ключових артилерійських систем. Ефективна артилерія ставатиме все більш вирішальною у боях на сході України", – зазначили в ISW.

Крім того, військові аналітики констатували, що станом на 10 червня, російські війська продовжують наземні штурми в межах Сєвєродонецька. Водночас, вони не мають повного контролю над містом.

Загарбники також готуються до відновлення наступальних дій на Слов'янськ і досягли незначних успіхів на півночі від міста.

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До того ж окупанти продовжують зусилля з перерізання траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ і здійснюють штурм населених пунктів поблизу траси.

Повідомляється, що російські війська взяли під контроль Кінбурнську косу в північній частині Чорного моря, що дозволить їм продовжити контроль над узбережжям Чорного моря.

За даними про додаткові 10 БТГ, які діють на Харківському напрямку, ймовірно, свідчать про те, що Кремль реорганізував свої підрозділи та, можливо, розгорнув деякі підкріплення, але малоймовірно, що російські сили дійсно збільшили свою бойову потужність на 50%

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Крім того, російські атаки залишаються здебільшого прив’язаними до доріг та обмеженими вузькими фронтами.

ISW без підтвердження, але з посиланням на різні дані припускає, що росіяни просунулися на південь від Святогірська і перетнули річку Сіверський Донець у районі Святогірськ-Тетянівка.

Карта боїв на Донбасі. Фото: ISW

Раніше ми писали, що окупантам потрібно буде забезпечити подальші складні оперативні цілі за межами Сєверодонецька, включаючи ключове місто Краматорськ та головну дорогу М04 Дніпро – Донецьк.

Також повідомлялося, що росіяни зазнали дуже великих втрат у Сєвєродонецьку та на околицях. У них не виходить нічого захопити та закріпитися, але вони продовжують наполегливо наступати на ЗСУ.