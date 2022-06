РФ планує захопити Краматорськ та трасу на Дніпро – британська розвідка

Щоб окупувати всю територію Донецької та Луганської областей, окупантам необхідно не лише оточити Сєвєродонецьк, а й досягти успіху за межами міста. Про це йдеться у свіжому зведенні розвідки Великої Британії, яке вона розмістила у своєму мікроблозі у Twitter.

