РФ планує захопити Краматорськ та трасу на Дніпро – британська розвідка

Британська розвідка назвала ключові напрямки РФ для захоплення Донбасу

Британська розвідка розкрила подальші плани РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Щоб окупувати всю територію Донецької та Луганської областей, окупантам необхідно не лише оточити Сєвєродонецьк, а й досягти успіху за межами міста. Про це йдеться у свіжому зведенні розвідки Великої Британії, яке вона розмістила у своєму мікроблозі у Twitter.

Latest Defence Intelligence update on the situion in Ukraine – 31 May 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/EL8MZDZ4WH - Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 31, 2022

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"Політична мета Росії – окупувати всю територію Донецької та Луганської областей. Щоб досягти цього, окупантам потрібно буде забезпечити подальші складні оперативні цілі за межами Сєверодонецька, включаючи ключове місто Краматорськ та головну дорогу М04 Дніпро – Донецьк", – йдеться в огляді.

Також зазначається, що захоплення армією РФ Лимана підтримує її оперативні зусилля, які, ймовірно, полягають в оточенні Сєвєродонецька і закритті "котла" навколо українських сил у Луганській області.

"Сильні обстріли продовжуються, а на околицях Сєвєродонецька, ймовірно, йдуть вуличні бої. Елементи російського Південного угруповання сил, ймовірно, очолюють найуспішнішу вісь у цьому секторі за підтримки Центрального угруповання сил, що атакує з півночі. Прогрес повільний, але досягнення утримуються". – зазначили у розвідці.

Натомість, за інформацією розвідки, шляхи до потенційного "котла" залишаються під контролем України.

Плани Кремля

Збройним силам РФ наказано окупувати територію Луганської та Донецької областей до 1 червня та до 1 липня відповідно. Таке завдання російським військам поставив особисто президент Росії Володимир Путін. Але терміни постійно зриваються. Так, наприклад, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що до 10 червня окупантам поставили завдання повністю захопити Сєвєродонецьк або перерізати "Дорогу життя" Лисичанськ – Бахмут і взяти її під свій контроль. Саме тому багато особового складу, техніки росіяни кинули для виконання поставленого завдання.

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Спочатку російські військові мають вийти на адміністративні кордони Луганської області — захопити контроль над усією територією регіону, згідно з поставленим завданням, вони зобов'язані до завтрашнього дня. Донецьку область мають намір повністю взяти під контроль до 1 липня.

Ці дані свідчать, що держава-агресор відмовилася від одночасного захоплення усієї території Донбасу.