У Полтавській області мисливці влаштували "сафарі" на окупантів: відбили 10 танків

Російські війська зазнають втрат. Фото: колаж "Сьогодні"

На півночі Полтавської області, зокрема на кордоні із Сумською областю, відбуваються бої з російськими окупантами.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Реклама

Яка ситуація

За словами Луніна, тих окупантів, які втекли, шукають місцеві мисливці. Водночас частина техніки, яку відібрали в російських військових, уже відремонтована й передана ЗСУ.

"На півночі області відбуваються бої з російськими окупантами. Мова про Охтирський напрямок. Крім цього, продовжується так зване гадяцьке сафарі – мисливці вже не тільки з рушницями "полюють", а й відібрали в окупантів кулемети й автомати, а також понад 10 танків та іншу техніку. Вона передана Збройним силам України, відремонтована й уже працює на нашу армію", – розповів він.

Дмитро Лунін заявив, що в лави тероборони області залучено близько 15 тисяч людей.

Фото – Вікіпедія.

Реклама

Війна Росії в Україні 18 березня

У кількох містах України сьогодні вранці були чутні вибухи.

Президент Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. За його словами, РФ намагається залучити до війни найманців з інших країн. ЗСУ взяли в полон нових російських окупантів. Багато хто з них відмовляється повертатися до РФ, а декого там взагалі вважають уже мертвим.

Російські окупанти зазнають втрат у війні проти України. Їх знищують як у повітрі, так і на землі. Винищувачі провели кілька повітряних боїв, вразили дві повітряні цілі, попередньо – винищувач і штурмовик ворога.

Реклама

Збройні сили України ліквідували російського окупанта, який у 2014 році керував обстрілом колони українських воїнів під Іловайськом. Йдеться про Сергія Сухарєва.

Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький повідомив про попереднє узгодження гуманітарних коридорів на території Сумської області, а також анонсував доставлення гуманітарної допомоги в область за підтримки ООН.

Нагадаємо, у Сумах внаслідок артобстрілу російських окупантів загинула студентка першого курсу Сумського педагогічного університету групи педагогіки та психології Анастасія Мірошниченко.

Читайте також: